بهزاد اتابکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از بازی‌های آسیایی گوانگجو با تمامی مربیان شاخه‌های مختلف بادبانی تسویه حساب کردیم و تنها با "خالد پرویز" ادامه همکاری خواهیم داد. این مربی با فرهنگ و اخلاق ما آشنا بوده و از ابتدای فعالیت این رشته در ایران بوده است. "خالد" مربی خوبی است و قصد داریم با وی کار را ادامه دهیم.

وی افزود: شیوه تمرین تیم‌های بادبانی با دیگر رشته‌های ورزشی قایقرانی متفاوت است. این مسئله در تمام دنیا مرسوم است. بهتر است مربی در شروع فعالیتش به صورت تمام وقت با فدراسیون همکاری کرده و بعد از آن به شکل پاره وقت همکاری کند. ما هم قصد داریم همین شیوه را برای به کارگیری و استخدام مربیان به کار بگیریم.

مسئول کمیته بادبانی فدراسیون قایقرانی کشورمان خاطرنشان کرد: دنبال گزینه‌های جدیدی از مربیان اروپایی هستیم اما هنوز در خصوص انتخاب فرد مورد نظر به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و در حال بررسی شرایط مربیان هستیم. مربیان خارجی مطرح در شاخه‌های بادبانی، دستمزدهای بالایی می‌گیرند به همین دلیل استخدام تمام وقت آنها برای ما مقدور نیست.

وی تصریح کرد: امکانات قایقرانی بادبانی در ایران خوب است و مشکلی از این بابت نداریم. حتی چند قایق خریداری شده در سنگاپور نیز بزودی از گمرک ترخیص شده و در اختیار قایقرانان تیم ملی قرار می‌گیرند.

اتابکی با بیان اینکه قایقرانی بادبانی ورزش پیچیده‌ای است، گفت: تنها راه کسب تجربه حضور در مسابقات متعدد بین‌المللی است. قایقرانان ما جوان و کم سن و سال هستند و باید برای موفقیت در رقابت‌های مختلف شرکت کنند. هنوز برنامه‌های برون مرزی سال آینده را نمی‌دانیم اما با مشخص شدن مربیان بزودی تکلیف تقویم برون مرزی‌مان را مشخص خواهیم کرد.

وی در مورد برگزاری رقابت‌های انتخابی المپیک لندن و شانس کسب سهمیه توسط قایقرانان این رشته نیز گفت: قایقرانی بادبانی در ایران ورزش نوپایی است و باید بیشتر از این روی آن کار کنیم. کسب سهمیه المپیک با این شرایط برای ما کمی زود است اما با این حال تلاش خود را انجام می‌دهیم.