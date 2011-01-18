عیب و ایرادهای والیبال زیاد است/ کاندیدا شدم تا دردها را درمان کنم

امیرحسین منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: منکر زحماتی که آقای داورزنی برای والیبال کشور متقبل شدند، نمی‌شوم. اما این رشته همچنان مشکلات زیادی دارد که باید به آنها رسیدگی شود. عیب و ایراد در والیبال زیاد است و می‎خواهم آنها را برطرف کنم.

وی که 33 ساله است خود را از جنس والیبال خواند و تصریح کرد: هدف من خدمت به والیبال است. والیبال ایران حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. چرا ما نباید در لیگ جهانی شرکت داشته باشیم در حالیکه قابلیت‎های آن را داریم؟

ملی‎پوش پیشین والیبال کشورمان که امروز به عنوان مربی فعالیت‌های والیبالی خود را دنبال می‎کند، یادآور شد: در برنامه من شرکت در لیگ جهانی یکی از اهداف اصلی است. ضمن اینکه والیبال ایران باید به جایگاهی بالاتر از جایگاه فعلی و حضور در جمع 10 تیم برتر دنیا برسد. اینها مواردی است که به خاطر رسیدن به آنها کاندیدا شدم.

منظمی تشکیل کمیته استعدادیابی برای همه استان‌ها را یکی دیگر از برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: اگر این کار انجام شود به جای 20 بازیکنی که الان به اردوی تیم‌های رده‌های سنی دعوت می‌شوند، 100 بازیکن دعوت خواهند شد. چرا نباید این کار انجام شود در حالیکه ظرفیت آن را داریم؟

کاندیدای مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: درد والیبال را می‌فهمم. می‌خواهم به همه مشکلات رسیدگی کنم و دردها را درمان کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین منظمی امروز سه شنبه برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال به عنوان اولین کاندیدا ثبت نام کرد. هنوز زمان برگزاری این مجمع مشخص نشده است.