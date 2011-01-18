نمایش "خورشید کاروان" در گرگان به روی صحنه رفت

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به خبرنگار مهر گفت: این نمایش، به مناسبت ماه صفر و به یاد کاروان اسرای کربلا، به نویسندگی مهدی متوسلی و کارگردانی الله قلی نظری از شب گذشته در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

ابوالحسن امامی افزود: خورشید کاروان، کاروان اسرای کربلا به سرکردگی سپاه کفر است که در آخرین منزلگاه خود در دیری اقامت می کنند و راهب مسیحی در این دیر با خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ارتباط برقرار می کند که با پرداخت تمام ثروت و دارائی هایش به سپاه کفر، یک شب سر مقدس امام حسین(ع) را به امانت می گیرد و در طی این شب به عشق بازی با سر مقدس می پردازد و به تحولی روحی و روانی می رسد.



در این نمایش که داوود سعیدی، یحیی دیوانی، غلامعلی رضایی، رضا یازرلو، سعید قاضی نژاد، صمد رحیمی، فاطمه احمدی و جمعی از هنرمندان جوان و نوجوان ایفای نقش می کنند، کاری از گروه تئاتر فخرالدین گرگانی است.

نمایش خورشید کاروان، عصر ها از ساعت 18.30 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی پذیرای تماشاچیان و علاقمندان به هنر تئاتر است.

