یک یهودی عامل ترور گیفوردز/ دروغ دیگر یهودی ستیزی در آمریکا آشکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، روز 19 دیماه خانم گابریل گیفوردز نماینده کنگره آمریکا از ایالت آریزونا مورد هدف گلوله ای قرار گرفت و راهی بیمارستان شد.

در این تیراندازی که تعدادی از همراهان وی فوت شدند، وی با جراحات شدیدی روبرو شد و بلافاصله پس ازاین رویداد، رسانه های آمریکا درباره ضارب وی که یک پسر جوان سفید پوست به نام "جیرد لافنر" بود و همچنین انگیزه های وی از این کار شروع به گمانه زنی کردند.

جیرد لافنر

بسیاری از حدس و گمان ها به این نکته متمرکز بود که با توجه به اینکه لافنر یک جوان سفید پوست و خانم گیفوردز یک یهودی بوده، مسئله انگیزه های ضد یهودی و پدیده آنتی سیمیتیزم مطرح باشد، اما با گذشت چندی روشن شده است که ضارب نیز خود یک یهودی بوده و سکوت و در واقع پنهان سازی این واقعیت از افکار عمومی از سوی رسانه های آمریکا همگان را شگفت زده کرده است.

در مطلبی در این مورد یک سایت اینترنتی در آمریکا آمده است : این یک داستان شگفت انگیزی است. حال ما دریافته ایم که "آمی لافنر" مادر جیرد لافنر عضو همان کلیسای اصلاح طلبی است که گابریل گیفوردز عضو آن است و این بدان معنی است که پسر خانم آمی که با والدین یهودی خود "آمی" و "رندی" لافنر زندگی می کند هم عضو همان کنیسه ای است که قربانی عضو آنجا بوده است.

سایت "لانفر یک یهودی است" می نویسد: این در حالی است که رسانه های ملی ما هیچ صحبتی درباره این واقعیتها نمی کنند و به جای آن ما می شنویم که ضارب یک مرد سفید پوست بوده و انگیزه های یهود ستیزانه عامل این بوده است، اما اکنون حقایقی در حال روشن شدن است.

"برایس تیرنی" یکی از دوستان صمیمی جیرد، او را یهودی و به تعبیری "فاشیسم-یهودی " معرفی می کند، و می گوید: وی برای خشمگین کردن مادرش کتاب "نبرد من" هیتلر را می خوانده است.

داستان و لاپوشانی آن وسیع تر می شود. خانواده لافنر و خانواده گیفوردز عضو "سازمان "جماعت داوطلبان یهودی" بوده است که "استفانی آرون" خاخام این جماعت کاملاً هر دو خانواده را می شناشد، اما هرگز تلاش نخواهد کرد تا به این واقعیت اذعان کند.