باید برای اصلاح جامعه بیشتر تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی شامگاه دوشنبه در دیدار با مشاور حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم، ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده در کانونها تأکید کرد: بنده استدعا دارم بیش از این در اصلاح امور جامعه کوشا باشید.
وی ادامه داد: هدف از بعثت انبیا اصلاح امور جامعه بوده و ما نیز باید در این نظام اسلامی که برای همه دنیا به عنوان الگو مطرح است بتوانیم آنچه را که خواسته خداوند و انبیا و معصومین است را زنده کنیم.
استاد برجسته حوزه با اشاره به سوره مبارکه مائده تصریح کرد: خداوند در این سوره سه اصل را مطرح میکند که میتواند انسان را به سعادت و رستگاری برساند.
آیت الله علوی گرگانی از تقوای الهی به عنوان اصل اول یاد کرد و افزود: تقوا اساس دین است و خداوند از صاحبان تقوا به عنوان اولوالالباب و صاحب عقل یاد میکند.
وی ادامه داد: اگر ما در هر سازمان و تشکیلاتی هستیم بتوانیم این اصل را پیاده و رعایت کنیم، از رستگاران خواهیم بود.
این مرجع تقلید ادامه داد: خداوند در کنار تقوا که کار بسیار سختی است، توکل و توسل را عنوان میکند تا با کمک این اصل بتوانیم تقوا داشته باشیم.
وی تلاش و مجاهدت در راه خدا را سومین اصل عنوان کرد و افزود: کار در کانونهای مساجد از مصادیق مجاهده فی سبیل الله است و امیدواریم کار به احسن وجه پیش برود.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله علوی گرگانی کار در کانونهای مساجد را از مصادیق مجاهده فی سبیل الله دانست و بر تلاش هرچه بیشتر در اصلاح امور جامعه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی شامگاه دوشنبه در دیدار با مشاور حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان قم، ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده در کانونها تأکید کرد: بنده استدعا دارم بیش از این در اصلاح امور جامعه کوشا باشید.
نظر شما