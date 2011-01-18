باید برای اصلاح جامعه بیشتر تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی شامگاه دوشنبه در دیدار با مشاور حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قم، ضمن تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در کانون‌ها تأکید کرد: بنده استدعا دارم بیش از این در اصلاح امور جامعه کوشا باشید.



وی ادامه داد: هدف از بعثت انبیا اصلاح امور جامعه بوده و ما نیز باید در این نظام اسلامی که برای همه دنیا به عنوان الگو مطرح است بتوانیم آنچه را که خواسته خداوند و انبیا و معصومین است را زنده کنیم.



استاد برجسته حوزه با اشاره به سوره مبارکه مائده تصریح کرد: خداوند در این سوره سه اصل را مطرح می‌کند که می‌تواند انسان را به سعادت و رستگاری برساند.



آیت الله علوی گرگانی از تقوای الهی به عنوان اصل اول یاد کرد و افزود: تقوا اساس دین است و خداوند از صاحبان تقوا به عنوان اولوالالباب و صاحب عقل یاد می‌کند.



وی ادامه داد: اگر ما در هر سازمان و تشکیلاتی هستیم بتوانیم این اصل را پیاده و رعایت کنیم، از رستگاران خواهیم بود.



این مرجع تقلید ادامه داد: خداوند در کنار تقوا که کار بسیار سختی است، توکل و توسل را عنوان می‌کند تا با کمک این اصل بتوانیم تقوا داشته باشیم.



وی تلاش و مجاهدت در راه خدا را سومین اصل عنوان کرد و افزود: کار در کانون‌های مساجد از مصادیق مجاهده فی سبیل الله است و امیدواریم کار به احسن وجه پیش برود.