به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به تهیهکنندگی سازمان نوسازی شهرداری تهران به منظور ارتقا فرهنگ شهرنشینی تولید شده است، برای تماشاگران مختلف رایگان اجرا میشود.
"رهگذر کوچههای تنگ" داستان شادیها وغمهای خانواده ای محروم در یکی از محلههای قدیمی تهران است. در این نمایش که از 20 دیماه اجرا شده، شعله پاکروان، علی برجی، امیر کربلاییزاده، علی موسویان، شهره رعایتی، سمیه خدایاری و رضا رمضانی بازی میکنند.
"رهگذر کوچههای تنگ" هر روز به جز شنبهها ساعت 17:45 در تالار سنگلج اجرا میشود. علاقمندان میتوانند پیش از اجرا با مراجعه به گیشه تماشاخانه سنگلج واقع در خیابان وحدت اسلامی خیابان بهشت، بلیت مهمان این نمایش را دریافت کنند.
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