به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه کاری از گروه قرآن و تفسیر است که از روز پنجشنبه 4 بهمن ماه تا شب شهادت امام رضا(ع) هر شب از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.



ویژه برنامه " ده شب، ده چراغ " به اعتقادات اختصاصی شیعه اعم از زیارت، توسل، شفاعت، رجعت، وداع، عصمت، گریه برای مصائب اهل بیت (علیهما السلام )، امامت، عدل الهی و رابطه امام و قرآن می پردازد..

این ویژه برنامه ده قسمتی از بخشهای متنوعی چون، تلاوت، مرثیه، گفتگو، گزارش، گفتار و روایت تشکیل شده است.

ویژه برنامه " ده شب، ده چراغ " دهه پایانی ماه صفر هرشب از ساعت 20 به مدت یک ساعت از رادیو قرآن پخش می شود.

