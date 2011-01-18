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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

"ده شب، ده چراغ" از رادیو قرآن پخش می‌شود

"ده شب، ده چراغ" از رادیو قرآن پخش می‌شود

ویژه برنامه "ده شب، ده چراغ "همزمان با آغاز دهه پایانی ماه صفر از رادیو قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه کاری از گروه قرآن و تفسیر است که از روز پنجشنبه 4 بهمن ماه تا شب شهادت امام رضا(ع) هر شب از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

ویژه برنامه " ده شب، ده چراغ " به اعتقادات اختصاصی شیعه اعم از زیارت، توسل، شفاعت، رجعت، وداع، عصمت، گریه برای مصائب اهل بیت (علیهما السلام )، امامت، عدل الهی و رابطه امام و قرآن می پردازد..

این ویژه برنامه ده قسمتی از بخشهای متنوعی چون، تلاوت، مرثیه، گفتگو، گزارش، گفتار و روایت تشکیل شده است.

ویژه برنامه " ده شب، ده چراغ " دهه پایانی ماه صفر هرشب از ساعت 20 به مدت یک ساعت از رادیو قرآن پخش می شود.
 

کد مطلب 1234818

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