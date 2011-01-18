حفظ سهمیه بنزین خودروهای شخصی در بهمن / ذخیره بنزین کارت ها نمی سوزد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین ماه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی (به استثنای برخی از تاکسی های برون شهری) تثبیت شد.

بر این اساس دولت با حذف بنزین ویژه حمایتی با نرخ 100 تومان در بهمن ماه سال جاری، سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروهای شخصی و عمومی را تعیین کرده است.

ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با اعلام اینکه در بهمن ماه امسال 60 لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومانی به خودروهای شخصی، بنزینی و دوگانه اختصاص یافته بود، اعلام کرد: تاکسی‌های بنزین سوز شهری ماهانه 500 لیتر، تاکسی‌های بنزین سوز جاده ای 750 لیتر، تاکسی های دوگانه سوز شهری 300 لیتر، تاکسی های دوگانه سوز برون شهری 500 لیتر، آژانس های مسافربری دوگانه سوز و بنزین سوز 300 لیتر، مسافربرهای شخصی دوگانه سوز و بنزین سوز 300 لیتر، وانت بار نوع یک 200 لیتر، وانت بار نوع دو 400 لیتر و بنزین موتورسیکلت ها 25 لیتر تعیین شده است.

همچنین ذخیره بنزین 100 تومانی و 400 تومانی خودروهای بنزین سوز در کارت های هوشمند سوخت ذخیره می ماند و مطابق اعلام مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور این ذخیره نمی سوزد.

از سوی دیگر در دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، بنزین آزاد کماکان با نرخ 700 تومانی عرضه خواهد شد.