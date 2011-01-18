شهردار مشهد از طرح الحاق بخشی از این شهر به طرقبه انتقاد کرد

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: موقعیت، قدمت و ویژگی های مشهد ایجاب می کند، که کوشش های موجود بعد از پنج سال خاتمه یابد.

وی افزود: در آخرین جلسه ای که به این منظور تشکیل شده است، مقرر شد استاندار خراسان رضوی پس از جمع بندی اظهار نظرهای موجود، حرف آخر را در این خصوص اعلام کند.

وی یادآور شد: شاندیز و طرقبه از دیرباز جزو محدوده مشهد بوده اند و حال که قرار است، این منطقه ییلاقی به صورت شهرستان باشد، نباید حریم منشأ اصلی خود را برای گسترش بیشتر هدف قرار دهد.

پژمان گفت: به رغم ارائه دلایل منطقی و خدشه ناپذیر و انجام کارهای کارشناسی و نقشه برداری، این مسأله همچنان با اصرار عده ای همراه است.

از چند ماه پیش بحث هایی مبنی بر جدایی حدود شش هزار هکتار از اراضی حریم مشهد و الحاق آن به شهرستان جدید التاسیس طرقبه- شاندیز مطرح شده است که حرف وحدیث هایی بسیاری را در میان مسوولان استان و شهرستان مشهد موجب شده است.

اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان شهرداری مشهد دراین رابطه معتقدند که با تاسیس شهرستان طرقبه- شاندیز حریم مشهد در غرب این شهر مخدوش شده است.

مسئولان شهر مشهد معتقدند از آنجا که نقشه حریم کلان شهر مشهد در 18 خرداد سال 85 به تصویب رسیده است و منطقه مورد اختلاف نیز در حریم مشهد قرار دارد، برای شهرستان شدن بخش‌های طرقبه شاندیز،‌ باید تغییراتی صورت می‌گرفت و قسمت مورد اختلاف در ابتدا به بخش‌های مرکزی و سپس به شهرداری مشهد و حوزه حریم مشهد سپرده می‌شد، بنابراین به استناد نقشه حریم مشهد مصوب سال85 و مصوبه شورای عالی شهرسازی، بخش‌هایی که در معرض جدایی قرار گرفته باید در محدوده حریم مشهد باقی می‌ماند، اما استناد کسانی که شهرستان شدن طرقبه شاندیز را دنبال کرده‌اند این است که تمام محدوده‌ای که سابق بر این به عنوان بخش طرقبه بوده،‌ باید عینا به عنوان شهرستان طرقبه معرفی شود.

