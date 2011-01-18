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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

به کارگردانی دلخواه/

گروه بازیگری "خانمچه و مهتابی" کامل شد

گروه بازیگری "خانمچه و مهتابی" کامل شد

با پیوستن اشکان صادقی و رویا بختیاری به نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی مسعود دلخواه گروه بازیگری این نمایش کامل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "خانمچه و مهتابی" با کارگردانی مسعود دلخواه خود را برای حضور در بخش مهمان جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر آماده می‌کند. محبوبه بیات، ایمان افشاریان، اشکان صادقی، رویا بختیاری، هدایتی، گیلدا حمیدی، مهران رنجبر، رویا بختیاری، الهام عسگری شکیب و سوده شرحی بازیگران "خانمچه و مهتابی" هستند.

نیما گودرزی دستیار کارگردان، حسین کاووسیان، افسون دلخواه و آرش بدرطالعی عوامل پشت صحنه نمایش "خانمچه و مهتابی" هستند. این نمایش بعد از اجرا در بخش مهمان جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر و بعد از تعطیلات نوروز در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

مسعود دلخواه نمایش "خدا در آلتونا حرف می‌زند" را فروردین‌ماه امسال در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.

کد مطلب 1234826

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