منابع کنکور دکتری و نحوه گزینش داوطلبان/ شیوه انتخاب دانشگاه محل تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سروالدین پیش از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در محل سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این مطلب افزود: داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تا 10 بهمن ماه فرصت دارند برای شرکت در این آزمون ثبت نام کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام دیگر زمانهای مهم مربوط به آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: این آزمون 25 فروردین ماه 90 برگزار خواهد شد و نتیجه آن نیز تا شهریور ماه اعلام می شود تا پذیرفته شدگان نهایی بتوانند مقطع دکتری را از مهر ماه شروع کنند.

وی با بیان اینکه آزمون کتبی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود در حکم امتحانی اولیه و عمومی برای ورود به مقطع دکتری است گفت: این آزمون شبیه GRE است اما عین GRE نیست بلکه بومی شده آن است. آزمون کتبی که توسط سازمان سنجش برگزار می شود تخصصی نیست. امتحان کتبی که توسط سازمان سنجش برگزار می شود نیز تحت عنوان پذیرش دانشجو نیست بلکه گزینش دانشجو است.

سرورالدین افزود: سازمان سنجش در فرآیند پذیرش نیمه متمرکز دانشجوی دکتری فقط یک فیلتر اولیه را انجام می دهد. وزن این آزمون به این ترتیب است که با این آزمون حداقل سه برابر یا بیشتر داوطلب به دانشگاهها اعلام خواهد شد. به عنوان مثال اگر دانشگاهی در یک رشته دکتری 10 نفر ظرفیت پذیرش دارد 30 نفر به ترتیب نمره ای که در آزمون کسب کرده اند به دانشگاه معرفی خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش درباره دروسی که در آزمون نیمه متمرکز دکتری مورد پرسش قرار می گیرند نیز گفت: برای کلیه رشته های گروه فنی مهندسی سه درس انتخاب شده است. دو درس زبان انگلیسی و استعدادسنجی تحصیلی برای همه داوطلبان است. غیر از این دو درس، ریاضی 1 و 2 و یک درس دیگر که به طور مشترک برای گروه فنی مهندسی است را امتحان می دهند.

وی افزود: آنجا که فکر می شد ممکن است برای کل رشته های علوم انسانی 2 تا 3 درس مشترک پیدا کنیم، چند زیر گروه تشکیل شده تا داوطلبانی که می خواهند امتحان دهند زیاد به مشکل برنخورند.

رئیس سازمان سنجش درباره منابع آزمون دکتری گفت: در خیلی از رشته ها و گروههای آموزشی این امتحان بیشتر از مقطع کارشناسی است اما ممکن است در برخی نیز امتحان در سطح کارشناسی ارشد باشد. اعلام خواهد شد که سطح امتحان در سطح کارشناسی است یا کارشناسی ارشد.

سرورالدین محاسبه امتیاز داوطلب در آزمون اولیه ای که برای پذیرش نیمه متمرکز دانشجوی دکتری برگزار می شود را بر اساس آزمون کتبی و سوابق تحصیلی اعلام کرد.

وی درباره اینکه سازمان سنجش پذیرفته شدگان آزمون کتبی سازمان سنجش را به چند دانشگاه برای انجام مصاحبه یا بررسی سوابق علمی معرفی می کند گفت: یک روایت این است که پذیرفته شده آزمون کتبی سازمان سنجش، به تعداد تمام دانشگاههایی که رشته مورد نظر داوطلب را دارند به آن دانشگاهها معرفی می شود. اگر 60 دانشگاه در رشته مورد نظر داوطلب دارای دوره دکتری باشند داوطلب به هر 60 دانشگاه معرفی می شود و اینجا نقش داوطلب در انتخاب دانشگاهها این است که داوطلب اولویت بندی خود درباره اینکه کدام دانشگاه را راغب تر است اعلام می کند.

رئیس سازمان سنجش درباره نحوه اعلام نتایج پذیرش دانشجوی دکتری نیمه متمرکز گفت: نتیجه نهایی را سازمان سنجش اعلام خواهد کرد.