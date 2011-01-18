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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دوده؛ دردسری تازه برای تمیزکردن سنگهای تخت جمشید

دوده؛ دردسری تازه برای تمیزکردن سنگهای تخت جمشید

یک باستان شناس در واکنش به نگرانی دوستداران میراث فرهنگی در مورد دوده ناشی از سوزاندن ساقه های گندم در زمینهای کشاورزی اطراف تخت جمشید گفت: نشست این دوده ها در محوطه به مرور زمان تمیز کردن سنگهای محوطه را دچار مشکل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از دوستداران میراث فرهنگی خبر داده اند که در برخی از ماههای سال کشاورزان ساقه های گندم موجود در زمینهای کشاورزی در اطراف مجموعه تخت جمشید را می سوزانند. هر چند زمان سوختن ساقه های گندم طولانی نیست اما در همین زمان کوتاه هم دوده های پخش شده در هوا روی سنگهای محوطه تاریخی تخت جمشید می نشیند و فضای آلوده ای برای گردشگران این مجموعه ایجاد می کند.

مهدی رهبر، از اساتید باستان شناسی در پاسخ به این اظهارات در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این دوده ها فضای نامناسب و زشتی را برای گردشگران در مواقعی از سال ایجاد می کند.

وی افزود: نشستن دوده ها بر سنگها و جرز دیوارهای تخت جمشید تمیز کردن محوطه و بناها را مشکل می کند. بنابراین اگر سازمان میراث فرهنگی امکان جلوگیری از سوختن ساقه های گندم در زمینهای کشاورزی را ندارد مقامات دولتی می توانند چاره ای بیندیشد.

کد مطلب 1234842

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