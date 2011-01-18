ارز آوری 38 میلیون دلاری تراکتور سازی ایران در 9 ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ابوالفتح ابراهیمی افزود: این مقدار ارز از محل صادرات محصولاتی در قالب انواع محصول تراکتور، انواع موتور، قطعات ریخته و ادوات و قطعات وارد کشور شده است.

مهندس ابوالفتح ابراهیمی افزود: بیشترین رقم ارزآوری مربوط به تراکتورهای صادراتی نزدیک به 23.5 میلیون دلار از تراکتورسازی های تبریز، ارومیه و کردستان می باشد موتور با 6 میلیون و 769 هزار دلار و قطعات ریخته با بیش از دو میلیون دلار در رده های بعدی ارزآوری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران قرار دارند.

وی درمورد تعداد محصولات صادراتی از گروه تراکتورسازی ایران نیز گفت: میزان تراکتورهای صادراتی بیش از هزار و 100 دستگاه، موتور سه هزار و741دستگاه و قطعات ریخته گری با یک هزار و 600 تن در مدت اشاره شده می باشد.

ابراهیمی اضافه کرد: ادوات و قطعات یدکی صادر شده از گروه نیز ارزشی معادل شش میلیون دلار را شامل می شود.

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ضمن اشاره به افزایش391 و 363 درصدی صادرات قطعات ریخته به ترتیب از نظر حجم و ارزش از گروه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: تحقق 100 درصد برنامه صادرات بخش موتور از نظر ارزش و 94درصدی از نظر تعداد از دیگر ارقام قابل اشاره در بخش صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران می باشد.

ابراهیمی کشورهای مقصد صادرات گروه تراکتورسازی ایران را 15 کشور اعلام کرد و گفت: در بخش تراکتور کشورهای لیبی، افغانستان، عراق، سودان، اوگاندا، ونزوئلا، جیبوتی و اردن مقصد و در بخش موتور، قطعات ریخته . خدمات فنی مهندسی نیز ونزوئلا، ایتالیا، لیبی، سوریه، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان و ... در ردیف مشتریان محصولات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران طی9 ماهه گذشته بودند.

تولید بلوک سیلندر 206 داخلی شد

مدیرعامل شرکت ریخته گری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: توان متخصصان داخلی بار دیگر به ثمر نشست و محققان کشورمان به تکنولوژی طراحی و تولید بلوک سیلندر 206 دست یافتند.

مهندس میر یاسین سید شریعت دوست افزود: دستیابی به این تکنولوژی صنعتی توسط واحد تحقیقات و توسعه شرکت ریخته گری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران ممکن شده به همین منظور به سراغ این مجموعه رفتیم تا در جریان مراحل طی شده برای رسیدن به این توان در داخل کشور قرار گیریم.

مدیرعامل شرکت ریخته گری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تصریح کرد: تمام مراحل تولیدی بلوک سلیندر 206 از طراحی و تولید با ساخت تمام تجهیزات مورد نیاز آن از جمله مدل، قالب، جعبه ماهیچه ها در این مجموعه ممکن شده است.

شریعت دوست افزود: در طراحی و تولید این نوع بلوک سیلندر از نرم افزارهای روز دنیا که توسط اکثر خودروسازان استفاده می شود از جمله siled word (سالید وورد) برای طراحی تجهیزات، نرم افزارهای power ship (پاور شیپ) و power neil (پاور نیل) برای برنامه های ماشینکاری در ساخت تجهیزات استفاده شده است.

وی اضافه کرد: این قطعه با توجه به مصرف کم بنزین موتور TU5 توان و قابلیت نصب بر روی محصولات نظیر 405 و پژو پارس را جهت کاهش مصرف سوخت این نوع خودرو ها را دارد که این امر در دستور کار خودروسازان داخلی قرار دارد.

شریعت دوست با اشاره به اینکه برای طراحی و تولید نمونه های آزمایشگاهی این محصول شش ماه زمان طی شده گفت: کمتر از 5 میلیارد ریال نیز برای به نتیجه رسیدن این پژوه هزینه صرف شده است.

مدیرعامل شرکت ریخته گری گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در مورد نحوه تامین نیاز خودروسازان کشور به بلوک سیلندر موتور TU5 قبل از دستیابی به تکنولوژی تولید آن نیز گفت: این قطعه جزء محصولات وارداتی محسوب می شد و از طریق کشور فرانسه در اختیار ایران خودرو به عنوان تولید کننده206 قرار می گرفت که با توجه به دستیابی به تکنولوژی ساخت آن توسط ریخته گری قرارداد تامین 200 تا 250 هزار قطعه از آن در سال برای ایران خودرو منعقد شده است.

وی خبر ارزیابی نهایی این محصول توسط بازرسان خارجی را نیز تائید کرد و گفت: این محصول به تائید متخصصان و بازرسان کشور فرانسه و خودرو سازی پژوی این کشور جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی رسیده است.

این متخصص حوزه متالوژی با مقایسه قیمت محصول وارداتی از فرانسه که معادل 50 تا 60 درصد بیشتر از قیمت تمام شده محصول تولیدی در ریخته گری است گفت: با تولید بلوک سیلندر206 در داخل به ازای 200هزار نیاز ایران خودرو که به ریخته گری اعلام شده معادل 28 میلیون یورو از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود.

شریعت دوست در مورد تولید انبوه این محصول اظهار داشت: تمام مدلها، قالبها، جعبه ماهیچه ها و حتی خط قالب گیری این محصول طراحی و آماده شده و با اعلام ایران خودرو که مشتری اصلی این محصول می باشد تولید انبوه آن نیز آغاز می شود.

وی از قابلیت خط تولیدی مجموعه تحت مدیریتش برای تامین نیاز داخلی خبر داد و گفت: تولید 200 هزار قطعه از بلوک سیلندر موتور TU5 همزمان با تولید محصول مشابه و با این تعداد از این نوع بلوک برای خودروی پراید به صورت به الفعل امکان پذیر است که درصورت افزایش تقاضا برای آن می توان ظرفیت خط تولید آن را افزایش و ارتقاء داد.

گفتنی است در حال حاضر نیاز خود روسازان داخلی به بلوک سیلندر خودرو ها و محصولاتی نظیر پراید، رنو، نیسان، تراکتور و ... توسط شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران تامین می شود.