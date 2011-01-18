به گزارش مهر، به نقل از ورایتی این فیلم با فروش 42 میلیون دلاری در دو هفته رکورد فیلم "زندگی زیباست" ساخته 1997 روبرتو بنینی را شکست.



جنارو نونزیانته کارگردانی "چه روز خوبی" را بر عهده دارد. در حالی که این فیلم با بودجه‌ای 6/6 میلیون دلاری توسط پی یترو والسکی تهیه شده است. "چه روز خوبی" داستان یک مامور امنیتی اهل شهر میلان را روایت می‌کند که به یک دختر عرب که قصد بمب‌گذاری دارد دل می‌بندد.