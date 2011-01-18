به گزارش خبرنگار مهر، این روزها فدراسیون دوچرخه سواری شاهد بازگشت قدیمی‌های این رشته است. بعد از انتصاب مجید ناصری مربی پیشین تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان به عنوان مدیر تیم‌های ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا این بار نوبت به دبیر فدراسیون رسیده است.

زنگی آبادی در یک سال و اندی که از ریاستش بر فدراسیون دوچرخه سواری می گذرد، با انصاری و علیرضا کاشانی به عنوان دبیر فدراسیون همکاری کرده است. مدتی پیش شایعه قطع همکاری دبیر این فدراسیون به گوش می‌رسید اما این مسئله از سوی رئیس فدراسیون و خود کاشانی بارها تکذیب شد اما با قطعی‌شدن همراهی مهرداد صفرزاده در سفر به مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند و حضور پررنگ وی در فدراسیون دوچرخه‌سواری، زمزمه تغییر دبیر فدراسیون جدی شده است.

به نظر می‌رسد بعد از دوری 15 ماهه مجید ناصری و بازگشت وی به تیم ملی، این بار نوبت به صفرزاده رسیده است. زنگی آبادی شب گذشته تهران را به مقصد چین برای شرکت تیم ملی در جام جهانی پیست ترک کرده است اما شایعه پیوستن صفرزاده به عنوان دبیر فدراسیون از صبح امروز قوت بیشتری گرفته است.

موج تغییرات در فدراسیون زنگی آبادی نشان از بازگشت به اصل و استفاده از کارشناسان قدیمی این رشته دارد.