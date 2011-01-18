تأکید مراجع بر اهمیت علوم انسانی اسلامی/ سنتهای اصیل آموزشی حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد در رابطه با وظایف شوراهای حوزه های علمیه استان تهران گفت: شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در جهت تمرکززدایی و توسعه حوزه‌های استانی تصمیم گرفت در همه استانها شوراها و مرکز مدیریت مستقل ایجاد کند. تا کنون در بیست و شش استان شورا و مرکز مدیریت تأسیس شده است. از اولین این شوراها و مراکز مدیریت استانی، شورا و مرکز تهران بود که از حدود دو سال پیش کار تأسیس مرکز مدیریت و از یک سال پیش نیز کار تشکیل شورای حوزه‌های علمیه آغاز شده و هم اکنون هر دو نهاد فعال هستند.

وی افزود: بعضی سرپرستان با تجربه حوزه‌های علمیه تهران و مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه تهران، ترکیب این شورا را تشکیل می‌دهند. شورای حوزه‌های علمیه مرجع تصمیم‌گیری درخصوص برنامه‌های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، تربیتی و معیشتی مدرسان و طلاب حوزه است و مرکز مدیریت، سازمان اجرایی آن چیزی است که از قم و در شورای عالی یا مرکز مدیریت حوزه‌های کشوری و یا در شورای استان تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با هدف دیدار با مراجع اظهار داشت: با تشکیل شورای حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت حوزه استان تهران، درحقیقت حوزه استان تهران سازماندهی جدید و نظام مدیریتی مستقلی پیدا کرد. در سرآغاز کار این شورا لازم بود با مراجع عظام که در حقیقت گرانیگاه معنوی و علمی حوزه‌های علمیه قلمداد می‌شوند ملاقاتی داشته باشیم تا از سویی این اتفاق بزرگ و مقدسی که رخ داده بود را به اطلاع آن بزرگان برسانیم و فعالیت‌های موفق و با ارزشی که در طول این مدت کوتاه انجام پذیرفته بود را به حضور مراجع عظام منعکس کنیم و هم در آغاز کار، رهنمودهای حضرات آیات عظام اخذ شود و به عنوان ره‌توشه این حرکت، نصب‌العین اعضای شورای حوزه‌ها و مسئولین مرکز مدیریت قرار بگیرد.

رئیس شورای معاونان حوزه علمیه تهران در پاسخ به این پرسش که آیا حوزه های علمیه استان تهران در گذشته همانند حوزه های نجف و قم فعال بوده اند یا به تازگی حرکت خود را آغاز کرده اند گفت: حوزه های علمیه استان تهران و به ویژه شهر تهران، یکی از حوزه‌های کهن، اصیل و ریشه‌دار ایران به حساب می‌آیند. از حدود دویست سال پیش حوزه علمیه تهران مرکز تعلیم و تربیت و تحقیق بوده و در طول این دویست سال شخصیتهای بسیار بزرگی در حوزه فقه و اصول، حکمت و فلسفه و تاریخ و تفسیر تربیت شده‌اند و پیش از رونق‌یابی اخیر حوزه علمیه قم، حوزه تهران پررونق بود.

رشاد گفت: در طول این مدت همواره فقهای بزرگی در تهران استقرار داشته‌اند که برخی از آنان دارای رساله و مقلدانی بوده‌اند، شخصیتهایی مانند مرحوم آیت‌الله آملی بزرگ و آیت‌الله سیداحمد خوانساری، از بین مراجع، در تهران مستقر بودند و نیز حکمایی مانند مرحوم اشکوری، مرحوم حکیم جلوه، مرحوم عصار، مرحوم شعرانی، محروم شاه‌آبادی، در مدارس تهران کرسی داشتند.

وی در ادامه افزود: درحقیقت پس از مکتب اصفهان در حکمت و فلسفه که از عهد میرداماد و ملاصدرا آغاز شده بود، حکمت و فلسفه از اصفهان رخت برمی‌چیند و رحل اقامت در حوزه تهران می‌افکند و عملاً کانون حکمت بعد از اصفهان، تهران می‌شود و تهران برای خود مکتب حِکمی مستقلی پیدا می‌کند که فلاسفه کنونی و حکمای فعلی حوزه‌های دیگر و از جمله قم شاگردان مکتب تهران هستند. امثال آیت‌الله حسن‌زاده آملی، آیت‌الله شهید مطهری، آیت‌الله جوادی آملی، همگی طلاب کرسی فلسفه اساتید حوزه تهران بودند و از اینجا به قم هجرت کردند و با حضور علامه طباطبایی، مکتب قم بنیانگذاری شد. از این رو حوزه تهران پیشینه بسیار غنی و اصیلی دارد.

رئیس حـوزه علمیه امـام رضـا(ع) در رابطه با وضعیت کنونی حوزه علمیه تهران گفت: درحال حاضر نیز حوزه تهران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. در تهران چهل مدرسه علمیه محل تحصیل طلاب خواهر است و پنجاه مدرسه اختصاص به تحصیل طلاب برادر دارد. استان تهران بیش از چهارده ‌هزار روحانی فعال در تدریس، تبلیغ و فعالیتهای فرهنگی در مراکز مختلف را در خود جای داده و بیش از9 هزار طلبه شاغل به تحصیل دارد و افزون بر هزار مدرس هم اکنون در مدارس علمیه استان تهران به تدریس مشغول هستند.

وی یادآور شد: حوزه های علمیه تهران از استعداد درخور توجهی برای توسعه در آینده برخوردار است. حوزه تهران به لحاظ علمی از شخصیتهای علمی برجسته‌ای برخوردار است. علما و عناصر علمی شناخته شده و مهمی در تهران مستقر هستند و بیش از این می‌توان از حضور آنها در حوزه این کلانشهر استفاده کرد.

حجت الاسلام علی اکبر رشاد با اشاره به اینکه از نظر مادی ظرفیت بالایی در تهران وجود دارد که می‌توان از افراد خیر و از منابع موجود در این کلانشهر برای تقویت جنبه‌های مادی حوزه استفاده کرد گفت: حتی اگر این امکانات خوب مدیریت شود، می‌توان برای توسعه دیگر حوزه‌ها و حوزه‌های فقیر و مناطق نابرخوردار هم از آن استفاده کرد.

وی گفت: از نگاه دیگر تهران پایتخت جمهوری اسلامی و ام‌القرای جهان اسلام است. این مسئله، یک سلسله امکانات و فعلیتهایی را در اختیار حوزه تهران قرار می‌دهد. به همین جهت هم اکنون در سطح کشور از میان سی ‌و دو استان و حوزه‌‌های استانی، چهار حوزه استانی، حوزه‌های درجه یک مشخص و اعلام شده‌اند: حوزه های قم، مشهد، اصفهان و تهران. تهران یکی از چهار حوزه مهم و درجه یک کشور قلمداد می شود. با توجه به این دلایل حوزه تهران می تواند با سرعت بیشتری سامان، رشد و تحول پیدا کند. به همین جهت است که اهتمام به کار حوزه استان تهران، به شدت مورد توجه مراجع عظام بوده و هست.

رئیس حوزه علمیه امام رضا(ع) در رابطه با محور تأکیدات مراجع عظام گفت: در این دیدار اهمیت حوزه تهران و پیشینه بسیار پربار و درخشان این حوزه، استعداد و ظرفیت فوق‌العاده‌ای که حوزه تهران برای توسعه خود و حمایت از دیگر حوزه‌ها دارد، ضرورت توسعه حوزه تهران متناسب با نیاز کلانشهر و پایتخت، به منظور پاسخگویی به نیازهای علمی، فرهنگی و تبلیغی این خطه، استقبال از استقلا‌ل‌دهی به حوزه های استانها و تشکیل شوراهای استانی و مراکز مدیریت مستقل در استانها مورد تأکید قرار گرفت.

براساس اظهارات رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی احیاء و حفظ سنتهای اصیل آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، معیشتی و اخلاقی و معنوی حوزه‌های علمیه از دیگر موارد مورد تأکید مراجع در این دیدار بود.

وی همچینین تصریح کرد: مراجع ضمن تأکید بر بهره‌برداری و بهره‌گیری از تجارب موفق دانشگاهها یا مراکز علمی جهان و ضرورت نوآوری در نظامهای مختلف مدیریتی، آموزشی و معنوی، و اینکه پیشینه غنی و سنتهای اصیل حوزه که افزون بر هزار سال آزموده و تجربه شده است و شخصیتهای عظیمی در بستر این سنتها تربیت شده‌اند، تأکید ‌کردند که این سنتها باید احیاء شود و به نحوی ضمن بهره‌برداری از تجارب جدید، تجارب بومی و خودی حوزه که وجه قدسی هم دارد احیاء شود و از اینکه حوزه‌ها به سمت دانشگاه‌ شدن بروند و سنتهای اصیل مغفول بماند و فراموش شود، ابراز نگرانی ‌کردند و بر این نکته بسیار تأکید ‌فرمودند.

رسیدگی بیشتر به جنبه‌های اخلاقی و معنوی طلاب و اهتمام بیشتر به امر تهذیب در حوزه‌های علمیه و ابراز نگرانی از اینکه مبادا تنها دانش فرا بگیریم و ارزش و منش معنوی را فرا نگیریم؛ توجه و تأکید بر ساخت مدارس علمیه بزرگ، پرامکان، درخور نیاز تهران، متناسب با شرایط روز و جایگاه مرکز جمهوری اسلامی و متناسب با ذوق و علاقه و سلیقه جوانان تهرانی، که از بین جوانان تهران داوطلبان بیشتری جذب حوزه علمیه تهران شوند از دیگر محورهای این دیدارها بود.

رشاد تأکید کرد: مراجع عظام بر اهمیت تولید علوم انسانی اسلامی تأکید کرده و به این مطلب اشاره کردند که علوم انسانی که از غرب بازآمده، هیچ دردی از جامعه ما را درمان نخواهد کرد و حوزه می‌بایست در این قضیه پیش‌قدم شود و با همت مضاعف و کار مضاعف به موضوع تحول علوم انسانی براساس مبانی دینی و در چارچوب منطق معتبر علمی اهتمام کند؛ درس آموزی طلبه‌ها در حوزه‌ها باید در مباحث جدید و مخصوصاً در قالب رشته‌های تخصصی صورت گیرد تا از این رهگذر قادر به پاسخگویی به شبهات باشند. بویژه هجمه‌های فکری و شبهاتی که امروز وهابیون القاء می‌کنند، باید با پاسخی درخور از ناحیه طلبه‌ها روبرو شود و لازمه این مهم آن است که طلبه‌ها در حوزه‌ به صورت تخصصی درس خوانده باشند.

حجت الاسلام علی اکبر رشاد با عنوان این مطلب که اظهارات مراجع اعظام همان دغدغه های اعضای شورای حوزه های علمیه استان تهران بود گفت: ما به عنوان اعضای شورای حوزه‌های استان تهران دیدیم که حضرات مراجع دقیقاً همان دغدغه‌هایی را دارند که ما نیز پیش از این داشتیم. یکی از نکات درخور توجه به نظر من این است که گزارشی را که ارائه کردم تا آنها در جریان مسائل حوزه استان تهران، دغدغه‌ها، حساسیتها، مواضع و سیاستهای فعالیتی حوزه این استان قرار گیرند، مورد تأیید حضرات مراجع قرار گرفت.