روسای مجالس کویت و امارات خواستار حضور ایران در اجلاس ابوظبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم الخرافی و عبدالعزیز عبدالله الغدیر، روسای مجالس کویت و امارات در این گفتگوهای تلفنی با بیان شرایط حساس جاری در منطقه و جهان اسلام حضور فعال هیئت ایرانی در بالاترین سطح در اجلاس ابوظبی را عامل تحکیم وحدت و تقویت همدلی در این اجلاس دانستند.

رئیس مجلس امارات در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد کلیه موارد مطرح در اجلاس با هماهنگی طرف ایرانی خواهد بود.

دکتر علی لاریجانی نیز در این گفتگوها با تقدیر از روسای مجالس دو کشور با تشریح تحولات منطقه به ویژه اوضاع فلسطین، لبنان و سودان بر ضرورت همبستگی و هوشیاری کشورهای مسلمان را یادآور شد.

لاریجانی همچنین اتحادیه بین المجالس اسلامی محور را وحدت مجالس کشورهای اسلامی و محلی برای طرح مباحث مهم جهان اسلام خواند و مطرح شدن مباحث اختلافی را عامل تضعیف این نهاد مهم منطقه ای دانست.