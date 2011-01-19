به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عربستان به لطف قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان یکی از سه تیم برتر دوره گذشته، بصورت مستقیم جواز حضور در جام پانزدهم را بدست آورد و با سه شکست متوالی برابر اردن (یک بر صفر)، سوریه (2 بر یک) و ژاپن (5 بر صفر) وداعی تحقیرآمیز با این مسابقات داشت.
شاهینهای سبز که جام را با "خوزه پسیرو" شروع کردند پس از باخت برابر اردن عذر این مربی پرتغالی را خواستند تا "ناصر الجوهر" بازهم هدایت شاهینهای سبز را برعهده گیرد. اما این نسخه هم برای شاهین های بیمار شفابخش نبود و آنها پس از شکست مقابل سوریه لقب نخستین تیم حذف شده جام را نیز از آن خود کردند!
عربستانیها که داعیه قهرمانی در جام پانزدهم را داشتند، برای دومین مرتبه در دورههای حضورشان در جام ملتهای آسیا در صعود از مرحله گروهی ناکام ماندند اما این بدترین ناکامی آنها بود زیرا نتوانستند حتی یک امتیاز هم کسب کنند و با داشتن نفراتی همچون "یاسر القحطانی"، "محمد شلهوب"، "نائف الحزازی" تنها یک بار دروازه حریفان را باز کردند.
آنها در سال 2004 هم پس از تساوی 2 بر 2 برابر ترکمنستان، با دو شکست متوالی یک بر صفر برابر ازبکستان و 2 بر یک مقابل عراق وداع زودهنگامی با جام ملتهای آسیا داشتند و این برای دومین مرتبه در قرن 21 میلادی است که عربستانیها به چنین شکلی از دور مسابقات کنار میروند.
این تیم عربی که برای نخستین مرتبه با موفقیت در مرحله مقدماتی جواز حضور در جام ملتهای 1976 را کسب کرد، از حضور در مرحله نهایی آن جام انصراف داد. سپس از شرکت در مرحله مقدماتی جام ملتهای 1980 هم کنارهگیری کرد ولی همانند تیم ملی کشورمان در نخستین دوره حضور در جام ملتها در سال 1984 عنوان قهرمانی را بدست آورد.
شاهینهای سبز در این سالها در 6 فینال جام ملتها حضور یافته که حاصل آن 3 عنوان قهرمانی و 3 عنوان نایب قهرمانی بوده است که بخشی از این موفقیتها را مدیون لطف و عنایت داوران هستند. ضمن اینکه تنها در دورههای 2004 و 2011 که این تیم از مرحله مقدماتی صعود نکرد، فرصت حضور در بین تیمهای پایانی جام را از دست داد.
در زیر عملکرد تیم عربستان در ادوار مختلف جام ملتهای آسیا را ملاحظه خواهید کرد:
جام ملتهای 1976 تهران
در گروه دوم مرحله مقدماتی عربستان با تیمهای عراق، قطر و افغانستان همگروه بود که پس از یک تساوی و یک شکست برابر عراق از چهار مسابقه دیگرش در این مرحله 3 پیروزی (2 بر صفر) مقابل افغانستان، (2 بر یک) برابر قطر، (6 بر صفر) برابر افغانستان و یک باخت (صفر بر یک) مقابل قطر بدست آورد تا با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به جام ششم صعود کند.
عربستانیها در نهایت به همراه تیمهای کرهشمالی و تایلند از حضور در مرحله نهایی جام ملتهای آسیا انصراف دادند تا ششمین دوره این رقابتها به جای 9 تیم با حضور شش تیم برگزار شود.
جام ملتهای 1980 کویت
تیم عربستان هم مانند تیمهای ژاپن، عراق، هند، کامبوج، برونئی، اردن، لائوس، نپال، ویتنام و یمن از حضور در مرحله مقدماتی این مسابقات انصراف داد.
جام ملتهای 1984 سنگاپور
در گروه B مرحله مقدماتی این مسابقات تیم عربستان با چهار پیروزی برابر نپال (7 بر صفر)، امارات (یک بر صفر)، سریلانکا (4 بر صفر) و عمان (6 بر صفر) به عنوان صدرنشین جواز حضور در جام هشتم را کسب کرد.
در مرحله نهایی که نخستین حضور عربستان در جام ملتها بود، آنها در گروه A پس از تساوی یک بر یک برابر کرهجنوبی، برابر سوریه به برتری یک بر صفر دست یافتند. در بازی سوم عربستانیها مقابل قطر به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد اما به لطف پیروزی یک بر صفر برابر کویت در بازی آخر، به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شدند.
عربستانیها در دیدار نیمه نهایی برابر ایران صف آرایی کردند و در حالیکه با گل دقیقه 42 شاهرخ بیانی از تیم ملی کشورمان عقب افتاده بودند با اشتباه شاهین بیانی که در دقیقه 89 دروازه ایران را باز کرد، در پایان وقت قانونی به تساوی یک بر یک رضایت دادند. در وقتهای اضافه هم دروازه هیچ کدام از دو تیم باز نشد اما در نهایت تیم عربستان در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 و در نهایت 6 بر 5 تیم ناصر ابراهیمی را شکست داد. در ضربات پنالتی تنها ضربه محمد پنجعلی از دست رفت.
تیم عربستان در دیدار نهایی هشتمین دوره جام ملتهای آسیا با درخشش ماجد عبدالله برابر چین به پیروزی 2 بر صفر دست یافت و در نخستین حضورش در جام ملتهای آسیا به نخستین عنوان قهرمانی دست یافت. شایع النفیسا (70) و ماجد عبدالله (47) گلهای عربستان را در این بازی به ثمر رساندند.
جام ملتهای 1988 قطر
عربستان به عنوان قهرمان هشتمین دوره جام در مرحله مقدماتی حضور نداشت. این تیم در گروه B مرحله نهایی با پیروزی 2 بر صفر برابر سوریه جام را آغاز اما در دیدارهای بعدی مقابل کویت و بحرین به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد. این تیم در بازی چهارم با پیروزی یک بر صفر برابر چین به عنوان تیم نخست گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
برای دومین بار متوالی ایران و عربستان در مرحله نیمهنهایی مسابقات جام ملتهای آسیا برابر هم به میدان رفتند که "جرج کورتنی" داور انگلیسی این مسابقه با قضاوت ناعادلانه ضمن مردود اعلام کردن گل صحیح مرتضی کرمانیمقدم و اشتباهات پی در پی علیه تیم ایران، زمینه پیروزی یک بر صفر عربستان را فراهم کرد. ماجد عبدالله (16) تک گل عربستان را به ثمر رساند.
در دیدار نهایی هم تیمهای عربستان و کره جنوبی در وقتهای قانونی و اضافه به تساوی بدون گل رضایت دادند اما در ضربات پنالتی تیم عربستان با نتیجه 4 بر 3 به پیروزی دست یافت تا برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی مسابقات جام ملتهای آسیا را از آن خود کند.
جام ملتهای 1992 ژاپن
عربستان به دلیل قهرمانی در جام نهم بار دیگر در مرحله گروهی جام ملتها شرکت نکرد و در گروه B مرحله نهایی جام دهم پس از 2 تساوی یک بر یک برابر چین و قطر، در بازی آخر با 4 گل تایلند را شکست داد تا به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به چین به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله نیمه نهایی شود.
پیروزی 2 بر صفر برابر امارات برای سومین مرتبه متوالی شاهینهای سبز را فینالیست کرد اما در بازی نهایی با تک گل دقیقه 36 "تاکویا تاکاگی" برابر ژاپن میزبان جام شکست خوردند تا از کسب سومین قهرمانی متوالی در این جام معتبر محروم شوند.
جام ملتهای 1996 امارات
پس از دو دوره غیبت در مرحله مقدماتی، عربستان در گروه I این مرحله با چهار پیروزی برابر قرقیزستان (3 بر صفر)، یمن (4 بر صفر)، قرقیزستان (2 بر صفر) و یمن (یک بر صفر) به جام یازدهم راه یافت.
تیم عربستان در گروه B مرحله نهایی، مسابقات را با دو پیروزی 6 بر صفر برابر تایلند و یک بر صفر مقابل عراق آغاز کرد اما با شکست تحقیر آمیز 3 بر صفر برابر تیم کشورمان به عنوان تیم دوم راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. عربستانیها در این مرحله در حالیکه تا دقیقه 30 با دو گل از چین عقب بود، در نهایت با نتیجه 4 بر 3 پیروز شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
در مرحله نیمه نهایی تیم عربستان برای دومین مرتبه در این جام برابر ایران صفآرایی کرد، مسابقهای که با قضاوت غرض ورزانه "جمال الغندور" مصری تیم ملی کشورمان از رسیدن به دیدار نهایی بازماند. گل خداداد عزیزی در جریان بازی مردود اعلام شد تا در نهایت دو تیم در پایان وقتهای قانونی و اضافه به تساوی بدون گل رضایت دهند. در ضیافت پنالتیها علی دایی، داریوش یزدانی و محمد خاکپور ضرباتشان را گل نکردند تا عربستان با پیروزی 4 بر 3 راهی فینال شود.
در دیدار نهایی تلاش عربستان و امارات در وقتهای قانونی و اضافه گلی را در برنداشت تا عربستان با پیروزی 4 بر 2 در ضربات پنالتی سومین عنوان قهرمانیاش در این مسابقات را جشن گرفت.
جام ملتهای 2000 لبنان
عربستان قهرمان باز هم در مرحله مقدماتی حضور نداشت اما در مرحله گروهی جام دوازدهم در گروه C ابتدا با نتیجه 4 بر یک مغلوب ژاپن شد. تساوی بدون گل برابر قطر و پیروزی 5 بر صفر مقابل ازبکستان زمینهساز صعود این تیم به مرحله یکچهارم نهایی شد.
در این مرحله عربستان درحالیکه تا دقیقه 72 با نتیجه 2 بر یک از کویت عقب بود، با گل طلال مشعل بازی را به تساوی کشاند و با گل طلایی دقیقه 109 "نواف تمیات" راهی دیدار نیمه نهایی شد. عربستان که با بازیهای ضعیف و پرانتقاد و با خوششانسی راهی دیدار نیمه نهایی شده بود، در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 2 بر یک کرهجنوبی دیگر تیم خوش شانس این جام را شکست داد و برای پنجمین مرتبه به فینال جام ملتها صعود کرد.
فینال جام سیزدهم بار دیگر بین تیمهای ژاپن و عربستان برگزار شد. در این بازی ساموراییهای آبی با تک گل دقیقه 30 "شیگهیوشی موچیزوکی" عربستان را شکست دادند تا دومین جام قهرمانی قاره کهن را بالای سر ببرند.
جام ملتهای 2004 چین
نایب قهرمان جام دوازدهم در مرحله مقدماتی جام سیزدهم در گروه C با 6 پیروزی برابر اندونزی، یمن و بوتان در دیدارهای رفت و برگشت راهی مرحله نهایی شد.
عربستان در گروه C این جام سیزدهم ابتدا برابر ترکمستان به تساوی 2 بر 2 رسید اما با دو شکست متوالی یک بر صفر برابر ازبکستان و 2 بر یک مقابل عراق برای نخستینمرتبه با حذف از مرحله گروهی، وداع تلخی با جام ملتهای آسیا داشتند.
جام ملتهای 2007 مالزی، اندونزی، تایلند و ویتنام
در مرحله مقدماتی جام چهاردهم در گروه A عربستان با ژاپن قهرمان دوره گذشته و تیمهای یمن و هندوستان همگروه بود. ژاپن و عربستان در بازیهای رفت و برگشت خود مقابل دو تیم یمن و هندوستان به پیروزی رسیدند.
عربستان در نخستین تقابل این دو تیم در ریاض با یک گل ژاپن را شکست داد اما در بازی برگشت در "ساپورو" که آخرین بازی دو تیم در مرحله مقدماتی بود، ژاپن به پیروزی 3 بر یک دست یافت و درحالیکه عربستان تفاضل گل بهتری داشت، چشم بادامیها به لطف موفقیت در بازی رودررو به عنوان صدرنشین و عربستان به عنوان تیم دوم راهی جام ملتها شدند.
در گروه D مرحله نهایی عربستان در بازی نخست برابر کره جنوبی به تساوی یک بر یک رضایت داده اما با دو پیروزی 2 بر یک برابر اندونزی و 4 بر صفر مقابل بحرین به عنوان تیم نخست گروه به مرحله بعد صعود کرد.
آنها در دیدار مرحله یک چهارم نهایی با پیروزی 2 بر یک برابر ازبکستان پس از یک دوره ناکامی، به جمع 4 تیم پایانی جام چهاردهم صعود کرد. در مرحله نیمهنهایی تیم عربستان برابر ژاپن صف آرایی کرد که با برتری 3 بر 2 برابر این تیم مانع از صعود ساموراییهای آبی برای سومین مرتبه متوالی به فینال جام ملتها شدند و انتقام شکست در فینال سال 2000 را از این تیم گرفتند.
تیمهای فوتبال عراق و عربستان برگزارکننده بازی نهایی چهاردهمین جام ملتهای آسیا بودند، مسابقهای که شگفتیسازی عراقیها در جام چهاردهم را کامل کرد و آنها با تک گل "یونس محمود" که در دقیقه 72 به ثمر رسید برای نخستین مرتبه قهرمان جام ملتهای آسیا شدند.
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