آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی 14 بهمن برگزار می شود

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون در 24 رشته فوق تخصصی پزشکی برگزار می شود و بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در ظرفیت دانشگاهها 331 نفر در این مقطع پذیرش می شوند.

وی افزود: 474 نفر در این دوره از آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد 374 نفر مرد و 100 نفر زن هستند. آزمون نیز در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: در مرحله اول آزمون کتبی روز پنجشنبه 14 بهمن ماه سال 89 برگزار شده و پس از آن، آزمون شفاهی نیز در روزهای 15 و 16 بهمن ماه بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده، برگزار می شود. آزمون کتبی در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برپا خواهد بود و کارت ورود به جلسه در روزهای 12 و 13 بهمن از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر در محل برگزاری آزمون توزیع می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به دانشگاههای پذیرنده دستیار فوق تخصصی گفت: دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرمانشاه، بابل، کرمان، بقیة الله، گیلان و مازندران دارای بخشهای پذیرش دستیار فوق تخصصی هستند و پذیرش بر اساس دو سوم نمره آزمون کتبی و یک سوم آزمون شفاهی که به صورت آسکی است، صورت می گیرد.

ضیایی اظهار داشت: بر اساس تصمیم شورای آموزش پزشکی و تخصصی و به منظور تکمیل کادر هیئت علمی فوق تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 50 درصد از ظرفیت هر رشته - محل به اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اختصاص دارد.