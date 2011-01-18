افسران دوپینگ ایران عضو کمیته دوپینگ "OCA" شدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوروزی، علی طاهری، رضا سعیدی، افسانه گلشن راز، الهام دادگستر، لاله حاکمی، رامین طباطبایی، سیداشکان اردیبشهت، داود آزادبخت و زوعلم نفراتی هستند که از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) کشورمان به کمیته دوپینگ شورای المپیک آسیا معرفی شده‌اند.

این پزشکان که از این پس به عنوان افسران کنترل دوپینگ OCA شناخته می‌شوند از این پس مامور به سفر به هر یک از 46 کشور آسیایی به هنگام برگزاری مسابقات بین‌المللی مختلف هستند. حضور یا غیبت ورزشکاران ایرانی در این رقابت‎ها تاثیری بر کار افسرانی ایرانی کنترل دوپینگ شورای المپیک آسیا ندارد.