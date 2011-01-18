وفایی: 230 استاد خارجی در مجمع استادان زبان و ادبیات فارسی حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز از هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی صبح امروز 28 دیماه با حضور اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عباسعلی وفایی رئیس شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و ادیبان ایرانی و خارجی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

عباسعلی وفایی دبیر هفتمین مجمع استادان و زبان و ادبیات فارسی ضمن ارائه گزارشی از برپایی این مجمع، در این برنامه گفت: حدود 10 ماه قبل شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی با حضور وزیر ارشاد جلسه‌ای تشکیل داد و در آن جلسه درباره برگزاری هفتمین دوره مجمع صحبت‌هایی شد. وزیر ارشاد در آن جلسه دستور برگزاری هرچه باشکو‌ه‌تر این همایش را داد.

وی افزود: همایش هفتم به دلایل فراوان با دوره‌های قبلی تفاوت‌های کمی و کیفی بسیاری دارد. این همانیش از جهت پذیرش مقاله به دبیرخانه دو برابر همایش ششم و از نظر پراکندگی کشورهای شرکت کننده بیش از دو برابر دوره‌های قبلی ظرفیت دارد. 50 کشور و 230 استاد خارجی در این دوره مجمع شرکت کردند و 330مقاله به دبیرخانه مجمع رسید که به تقریب 300 چکیده مقاله در مجموعه‌ای چاپ شده است و احتمالاً تا پیش از پایان سال مشروح مقالات را منتشر خواهیم کرد.

رئیس شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی همچنین گفت: نخستین نرم افزار آموزشی زبان فارسی به زبان انگلیسی پس از تلاش دوسالانه دوستان شورای گسترش و با مدیریت دکتر صفارمقدم که پیش از این 9 جلد از این کتابها را منتشر کرده بودند، تولید شد. به علاوه نرم افزار دیگری که زبان فارسی را به افراد فرانسوی زبان می‌آموزد در آستانه سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد.

وفایی یاد آور شد: رویکرد دبیرخانه مجمع در تولید منابع ونرم افزارهای آموزشی است که نیاز کشورهای دیگر هم هست و با تلاش بیشتر امیدواریم مسیر این فعالیت‌ها هموار شود.