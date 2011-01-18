رواج پروژه های غیرضروری باعث بی اعتمادی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه بهداشت استان با انتقاد از هدر رفت بیت المال به ویژه بی توجهی های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ساخت بیمارستانهای استان، افزود: همواره شاهد رسیدن گزارشات ناهنجاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی هستیم که به دلیل ساخت و سازهای نامناسب، ساختمان ها یا نمیه کاره می مانند و یا پس از ساخت تخریب می شوند که این نشان از ناکارآمدی در نیاز سنجی مناطق مختلف است.

وی با اشاره به بلااستفاده ماندن بیمارستان شبستر گفت: در بیمارستان شبستر اگر با ذره بین هم جستجو کنید دریغ از حتی یک بیمار که به آنجا برای درمان مراجعه کرده باشد که این از جمله موارد ناکار آمدی و عدم نیاز سنجی در احداث بیمارستان در مناطق مختلف است.

بیگی خاطر نشان کرد: باید موقعیت هر منطقه سنجیده شود و پس از آن اقدام به احداث بیمارستان ها کرد تا این چنین با بی برنامه ریزی ها و اسراف خیران را ناامید نکرده و دست حمایت آنها را کوتاه نکنیم.

وضیعیت رزیدنت ها رسیدگی شود

همچنین در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر رسیدگی به وضعیت رزیدنت ها گفت: به علت کمبود نیروی مجرب در مراکز بهداشت و درمانی در شهرستان ها از رزیدنت ها در این راستا کمک می گیریم که آنها نیز به دلیل عدم حمایت از سوی مسئولان اغلب برای ادامه طبابت در شهرستان ها اقبالی نشان نمی دهند.

علیرضا یعقوبی افزود: بدلیل نبود تسهیلات و یا بیمه دانشجویان ترم آخر که برای گذراندن طرح به شهرستان ها اعزام می شوند تمایلی برای ادامه کار ندارند و این درحالیست که به دلیل کمبود نیروی متخصص در این مناطق چشم امید نظام پزشکی به این افراد است.

104 پزشک خانواده در آذربایجان شرقی کناره گیری کردند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین از کناره گیری 104 پزشک خانواده به دلیل کمبود امکانات در این استان خبر داد.

علیرضا یعقوبی با اشاره به اینکه از جمله وضایف اصلی پزشک خانواده پیشگیری از بیماری است، افزود: این پزشکان به دلیل نداشتن احساس امنیت برای گرفتن تخصص از ادامه طبابت در شهرستان ها کناره گیری می کنند که در سال جاری با کمبود 104 پزشک مواجه شدیم.

وی تاکید کرد: در راستای تامین رفاه پزشکان با مشکلاتی همچون نبود مکانی برای ویزیت و استراحت مواجه هستیم که باید این مشکلات هموار شوند.

یعقوبی تصریح کرد: جز در یک یا دو مورد فرمانداران شهرستان ها در این راستا همکاری نکردند.

پایگاههای اورژانس در تبریز افزایش یابد

در بخش دیگری از این کار گروه از سوی کارشناسان امر افزایش پایگاه های اورژانس در تبریز مطرح شد که این تعداد پایگاه مستقر در تبریز در بحران ها پاسخگو نخواهند بود.

از سوی استاندار آذربایجان شرقی مصوب شد برای رفع این معضل با فراهم کردن زیر ساخت های مورد نیاز امکان استقرار اورژانس ها در ایستگاه های آتش نشانی فراهم شود.

این جلسه کارگروه در حالی برگزار شد که تمام مدت بحث و اختلاف نظرهای مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خود نمایی کرده و یکی در رد دیگری صحبت می گفت.

استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به این تناقض گویی ها گفت: تعارف نکنید و اشکال کار را بگویید. با این ضد و نقیض گویی ها نمی توان به نتیجه رسید و این درحالیست که این جلسه باید نتیجه بخش باشد. انتظارات خود را مشخص کرده و با هم هماهنگ باشید.