به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردوی 6 روزه نفرات اول تا ششم مسابقات قهرمانی کشور در رده‌های سنی زیر 10 سال، 11 و 12 سال، 13 و 14 سال، 15 تا 17 سال و رده سنی عموم زیر نظر 30 مربی برگزیده کشور و در نهایت زیر نظر "پرو کوتوروویچ" مربی تیم ملی شنای کرواسی و مدیر فنی تیم‌های ملی شنا، "یوری افاناسیف" سرمربی پیشین تیم‌های ملی اوکراین و بحرین و "والری نگیوویچ" سرمربی پیشین تیم ملی اوکراین تمرین می کنند.

در این طرح، نفرات تیم ملی بزرگسالان جهت کسب ورودی المپیک 2012 لندن، نفرات تیم نوجوانان جهت حضور در مسابقات رده‌های سنی اندونزی و مسابقات قهرمانی غرب آسیا و نفرات تیم جوانان جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا آماده خواهند شد.

مراسم افتتاحیه اردوی بزرگ شنای کشور با حضور روسای هیئت‌های شنای سراسر کشور، مسئولان سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو عصر روز پنجشنبه در محل استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.