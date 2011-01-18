به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "چشم انداز 29 جشنواره فیلم فجر" با هدف بررسی روند جشنواره‌های فجر، بررسی تخصصی زوایای گوناگون سینمای کشور پس از انقلاب اسلامی و آسیب شناسی حوزه‌های مختلف فنی و هنری سینمای ایران برگزار می‌شود.

این نشست در قالب سلسله نشست‌های "بررسی سینمای پس از انقلاب" قرار است از این پس به صورت دوره‌ای و با حضور کارشناسان، فعالان و پیشکسوتان سینمای ایران در فرهنگسرای رسانه اجرا شود. چشم انداز جشنواره 29 با حضور مهدی کلهر، مسعود فراستی و رسول صدرعاملی چهار شنبه 29 دی‌ماه از ساعت 15 تا 17 در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب ساختمان اهدای خون مراجعه کنند یا با شماره تلفن 88890897 تماس بگیرند.

