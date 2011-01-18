27 هزار بهره بردار کشاورزی گلستان آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سبزه پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ادواری روسای ادارات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستانهای استان گلستان که در گنبد کاووس برگزار شد گفت: این آموزش ها در مقاطع مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی، باغی و نیز بخش دام و طیور به بهره برداران بخش کشاورزی استان داده می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 40 درصد از سهمیه دوره های آموزش و ترویج انجام شده است افزود: سهمیه باقی مانده نیز تا پایان سال زراعی جاری برای بهره برداران بخش کشاورزی این استان برگزار خواهد شد.

سبزه اضافه کرد: در برگزاری دوره های آموزش و ترویج بهره برداران بخش کشاورزی از توان کارشناسی 98 شرکت خدمات مشاوره و فنی و مهندسی بخش کشاورزی این استان نیز استفاده می شود.



وی در خصوص اهداف برگزاری جلسات ادواری روسای اداره های آموزش و ترویج نیز گفت: این جلسات که هر سه ماه یکبار در یکی از شهرستانهای استان، با هدف تبادل نظر، استفاده از تجربیات و طرح سیاست های کاری و همچنین بیان آخرین اطلاعات و یافته های محققان بخش کشاورزی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی به بهره بردارن برگزار می شود.

در این جلسه ، شرکت کنندگان مهمترین طرح ها و پیشنهادات خود را برای سال زراعی 1390 به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ارائه دادند.