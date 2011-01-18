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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

27 هزار بهره بردار کشاورزی گلستان آموزش دیدند

27 هزار بهره بردار کشاورزی گلستان آموزش دیدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی گلستان از آموزش 27 هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سبزه پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ادواری روسای ادارات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستانهای استان گلستان که در گنبد کاووس برگزار شد گفت: این آموزش ها در مقاطع مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی، باغی و نیز بخش دام و طیور به بهره برداران بخش کشاورزی استان داده می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 40 درصد از سهمیه دوره های آموزش و ترویج انجام شده است افزود: سهمیه باقی مانده نیز تا پایان سال زراعی جاری برای بهره برداران بخش کشاورزی این استان برگزار خواهد شد.
 
سبزه اضافه کرد: در برگزاری دوره های آموزش و ترویج بهره برداران بخش کشاورزی از توان کارشناسی 98 شرکت خدمات مشاوره و فنی و مهندسی بخش کشاورزی این استان نیز استفاده می شود.
 
وی در خصوص اهداف برگزاری جلسات ادواری روسای اداره های آموزش و ترویج نیز گفت: این جلسات که هر سه ماه یکبار در یکی از شهرستانهای استان، با هدف تبادل نظر، استفاده از تجربیات و طرح سیاست های کاری و همچنین بیان آخرین اطلاعات و یافته های محققان بخش کشاورزی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی به بهره بردارن برگزار می شود.
 
در این جلسه ، شرکت کنندگان مهمترین طرح ها و پیشنهادات خود را برای سال زراعی 1390 به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ارائه دادند.
کد مطلب 1234882

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