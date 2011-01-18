دعوت شدگان به اردوی تیم شمشیربازی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم‌های نوجوانان و جوانان شمشیربازی به شرح زیر است:

اسلحه فلوره: امید زمانی، علیرضا ادهمی، علیرضا سلیمانی ورکانه، شایان طلوعی، محمد وکالتی، میلاد مهجور، امیر محمد رحیمی، محسن ستاری، سهیل مشهدی حیدر و اسماعیل مرادی

اسلحه اپه: سامان آزادیان، مهدی رضایی، محمدعلی کیهانی، محمد اسماعیلی، امید فعال قیومی، امیر رضا کنعانی، بهداد مرادی، رامین سقا سرشوری، میر سالار کامجو، محمد شجاعی و حسین جعفری

اسلحه سابر: فرزاد باهر ارسباران، سجاد پورسلمان، محمد رهبری، حسام همدانی، ساسان کلانتری، امیر مختاری، رضا ملکی، آیدین صادق زاده، محمد کرمی، امیر محمد احمدی، جواد میر حسینی و جمال الدین ایمری

هدایت تیم شمشیربازی نوجوانان و جوانان در اسلحه فلوره را "اولگ باتانو" برعهده دارد. بازیکنان تیم شمشیربازی اسلحه سابر نیز زیر نظر "گریگوری گرینکو" قهرمان المپیک و جهان و همچنین علیرضا طاهرخانی تمرین خواهند کرد. سرکیس عیوضیان و سیامک فیض عسگری نیز به عنوان مربی در کنار تیم شمشیربازی رده‌های سنی اسلحه اپه خواهند بود.

