برق روستای "بنفش دره" شهمیرزاد با انرژی های نو تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: تامین برق این روستا با بهره گیری از انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک در دهه فجر امسال انجام می شود.

به گفته وی، استفـــاده از این نوع سیستم ها به عنوان یکی از منابع تولید انرژی است که بدون بهره گیری از مکانیزم های متحرک و شیمیایی، از تابش نور خورشید الکتریسته تولید کرده و بدون مصرف سوخت های فسیلی، انرژی تمیز و قابل اطمینانی را تولید می کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل بهره گیری از این سیستم، دور بودن محل تأمین برق به شبکه ها می باشد، افزود: به علت عدم وجود راه دسترسی مناسب و سخت گذر بودن اینگونه مناطق، احداث شبکه بسیار مشکل بوده و از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه نمی باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یاد آور شد: خوشبختانه پتانسیل طراحی و اجرای این طرح در استان سمنان وجود داشته و کلیه تجهیزات آن توسط این شرکت بومی نصب و پشتیبانی خواهد شد.

موسوی زاده تاکید کرد: عملیاتی نمودن این طرح جزء سیاست های صنعت برق کشور به شمار رفته و تا پایان سال جاری تعداد دیگری از روستاهای استان از طریق انرژی های نو تامین برق خواهند شد.

وی هزینه اجرای پروژه برق رسانی به روستای بنفش دره با استفاده از سیستم فتوولتائیک را 750 میلیون ریال عنوان کرد.