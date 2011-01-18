کاهش آسیبهای حوادث جاده ای نیازمند بستن کمربند صندلی عقب است

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است فرهنگسازی در خصوص بستن کمربند صندلی عقب افزایش یابد و اهمیت این امر به بهترین نحو تبیین شود تا شاهد افزایش آمار استفاده از این وسیله باشیم.

وی ادامه داد: همچنین لازم است به موازات این امر از فرهنگسازی برای بستن کمربند صندلی های جلو نیز غافل نشویم و تلاشها در این خصوص تداوم داشته باشد تا نتایج مطلوب حاصل شود.

این مسئول عنوان کرد: البته این فرهنگسازی ها ممکن است مدتی به طول انجامد و اثربخشی کامل آن نیز طول بکشد ضمن اینکه لازم است این فرهنگسازی با همکاری همه دستگاه های ذیربط صورت گیرد.

نباید در این خصوص تنها از پلیس راه انتظار داشته باشیم

شریفی گفت: نباید در این خصوص تنها از پلیس راه انتظار داشته باشیم و باید رسانه ها نیز در راستای تبیین اهمیت و ضرورت استفاده از کمربنمد ایمنی با جدیت وارد عمل شوند و فعالیتهای آنها در این خصوص تداوم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تعبیه کمربند ایمنی صندلی عقب در کشور ما مدتی پیش اجباری شد و کارخانجات خودروسازی باید به این امر توجه کافی داشته باشند و این کمربند را با بالاترین کیفیت ممکن تولید کنند.

این مسئول افزود: آمار استفاده از کمربند ایمنی خودروها در کشور ما افزایش یافته و باید در این زمینه به ادامه تلاشها و فرهنگسازی بپردازیم تا زمانی فرارسد که هیچ خودرویی بدون بستن کمربندهای ایمنی حرکت نکند.