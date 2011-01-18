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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیش بینی اعزام 600 هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب

پیش بینی اعزام 600 هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب

مدیر کل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور در پایان سال جاری گفت: پیش بینی ما این است که 600 هزار دانش آموز امسال از مناطق عملیاتی جنوب بازدید کنند.

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته 500 هزار دانش آموز از مناطق عملیاتی در جنوب کشور دیدن کردند افزود: این اردوها امسال از 20 اسفند آغاز و تا 20 فروردین ادامه دارد.

وی با بیان اینکه از امسال دوره های آموزشهای دفاعی دانش آموزان در مناطق جنوب برگزار شده گفت: تا پیش از امتحانات حدود 40 هزار دانش آموز پایه دوم و سوم متوسطه به مناطق عملیاتی جنوب همچون خرمشهر، آبادان، خوزستان و...اعزام شدند و آموزشهای لازم را دیدند.

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش آموزان باقی مانده نیز به زودی به این مناطق اعزام می شوند تا آموزشهای لازم را ببینند.

به گفته فخریان، بازدید از مناطق عملیاتی غرب نیز در تابستان امسال برای دانش آموزان برگزار می شود.

کد مطلب 1234899

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