پیش بینی اعزام 600 هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته 500 هزار دانش آموز از مناطق عملیاتی در جنوب کشور دیدن کردند افزود: این اردوها امسال از 20 اسفند آغاز و تا 20 فروردین ادامه دارد.

وی با بیان اینکه از امسال دوره های آموزشهای دفاعی دانش آموزان در مناطق جنوب برگزار شده گفت: تا پیش از امتحانات حدود 40 هزار دانش آموز پایه دوم و سوم متوسطه به مناطق عملیاتی جنوب همچون خرمشهر، آبادان، خوزستان و...اعزام شدند و آموزشهای لازم را دیدند.

مدیرکل فعالیتهای قرآنی، فرهنگی و اردوهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش آموزان باقی مانده نیز به زودی به این مناطق اعزام می شوند تا آموزشهای لازم را ببینند.

به گفته فخریان، بازدید از مناطق عملیاتی غرب نیز در تابستان امسال برای دانش آموزان برگزار می شود.