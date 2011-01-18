مدارس قدیمی و تخریبی هرمزگان تجهیز و نوسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی صبح سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان که در خصوص انجام کارهای ساختمانی و زیربنایی در مدارس خاطرنشان کرد: مدارس قدیمی و تخریبی در استان بر اساس میزان تخریب و اولویت بندی تجهیز و نوسازی می شوند.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش زیرساخت علمی در کشور است و باید همه دستگاههای متولی به گونه ای درجهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان و رفع چالشها و مشکلات پیش رو همکاری لازم را داشته باشند.

هاشمی افزود: برای ارتقای کیفی سطح علمی دانش آموزان و رسیدن به جایگاه بالاتر هنوز نیاز به تلاش و کار مضاعف دارد و امیدواریم با تلاش مسئولان دستگاههای اجرایی در راستای تقویت بنیه علمی دانش آموزان این امر دراستان تحقق یابد.

هاشمی با بیان اینکه مدیریت استان برای رفع مشکلات این حوزه بازدید میدانی را در دستور کار دارد، اظهارداشت: بررسی و ارزیابی چالشها، مسایل و مشکلات جانبی آموزش و پرورش از جمله انشعابات آب و برق، کمبود نیروی متخصص در دروس علوم پایه، هزینه ها و سایر مسایل نیاز به تشکیل کمیته های فرعی فرهنگی، اجتماعی و مالی و عمرانی است که در راستای اجرای این کمیته ها راهکارهای مناسبت ارائه شود.

استاندار هرمزگان گفت: آموزش و پروش بر اساس نیاز استان در ایجاد رشته های دانشگاهی و متوسطه نیازسنجی کند تا در آینده در جهت جذب نیروی متخصص در سطح ادارات و صنایع با مشکل مواجه نشویم.

رئیس شورای آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه جایگاه استان در پذیرش دانشجو در کنکورهای سراسری انتهای جدول رده بندی نیست، ادامه داد: ظرفیت پذیرش در کنکور تنها ملاک نیست بلکه باید سطح علمی دانش آموزان جهت کسب رتبه های بالا در کنکور و انتخاب رشته های مورد نیاز دراستان را ارتقا داد.

هاشمی اضافه کرد: البته کسب رتبه های ممتاز کنکور در سال 89 در استان خود نشانگر این است که در مجموعه آموزش و پرورش تلاش صورت می گیرد و قابل تقدیراست.

استاندارهرمزگان گفت: آموزش و پروش بر اساس نیاز استان در ایجاد رشته های دانشگاهی و متوسطه نیازسنجی کند تا در آینده در جهت جذب نیروی متخصص در سطح ادارات و صنایع با مشکل مواجه نشویم.

وی همچنین به بحث ورزش در مدارس و دانشگاهها پرداخت و بیان داشت: باید جهت ایجاد نشاط و شادابی در دانش آموزان و دانشجویان ورزش در کنار مدارس و دانشگاهها باشد اما این امر نیاز به ساز و کار و مجوز دارد که باید در شورای برنامه ریزی مصوب شود.

مدیر کل آموزش وپرورش استان هرمزگان نیز در این نشست گفت: در راستای اجرای مصوبه شورای عالی وزارت، استانها موظف به تدوین کتاب جغرافیای استان با رویکرد استان شناسی برای مقطع دبیرستان هستند که این طرح در مرحله اول در سال گذشته در هفت استان برگزار شد.

احمد آخوندی افزود: امسال نیز این طرح در هفت استان دیگر آغاز شده و هرمزگان نیز دراین مرحله قرار دارد که تاکنون در این راستا کارگروه تشکیل و ادارات مربوطه همکاری لازم را با سازمان داشته و تقریبا همه کارهای اجرایی طرح به اتمام رسیده و جهت تالیف و تایید نهایی به دفتر تالیف ارسال شده است.