حضور 110 نفر از 31 کشور جهان در جشنواره بین المللی کارتون تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون بیش از 650 اثر از سوی 110 نفر از کارتونیست های مطرح جهان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: تا کنون کارتونیست هایی از کشور های ایران، آرژانتین، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلژیک، بنگلادش، بلغارستان، برزیل، چین، کوبا، مصر، فرانسه، آمریکا، مجارستان، هند، اندونزی، ایتالیا، مقدونیه، مولداوی، هلند، پرو، لهستان، رومانی، روسیه، سنگاپور، صربستان، اسپانیا، سوریه، ترکیه، اکراین و ازبکستان آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند.

رییس ستاد برگزاری نخستین جشنواره بین المللی کارتون شهر و شهروندی تبریز ادامه داد: اولین جشنواره کارتون شهر و شهروندی تمامی مسائل و معضلات شهری، فرهنگ شهر و شهر نشینی، روابط اجتماعی و تمام شئون شهری را از نگاه موشکافانه و نقادانه کارتونیست ها منعکس خواهد کرد و سطح کیفی آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره در حد بسیار بالایی قرار دارند.

نجفی تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا 30 بهمن ماه ادامه دارد و مراسم اختتامیه و اعلام نتایج نیمه دوم اسفند ماه در تبریز برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: قطعا این جشنواره در افزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه بطور غیر مستقیم تاثیر خواهد گذاشت و آثار منتخب، بعد از پایان این جشنواره بصورت بیلبورد، پوستر و کارت پستال و نمایشگاه های تخصصی در سطح شهر تبریز و سایر شهر های ایران نصب خواهد شد.

رییس ستاد برگزاری نخستین جشنواره بین المللی کارتون شهر و شهروندی تبریز ابراز امیدواری کرد: با استقبال بیش از حد کارتونیست ها از این جشنواره، امیدواریم بتوانیم از نظر تعداد شرکت کننده رکورد دار جشنواره های موجود در کشور باشیم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، مطرح شدن معضلات شهری به زبان کاریکاتور و کارتون را گام موثری در راستای فعالیت‌های آموزش‌ شهروندی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برشمرد.

نجفی در ادامه با اشاره به برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در دو ماه باقی مانده از سال نیز تصریح کرد: برگزاری نخستین جشنواره کتاب سال تبریز، اهدای جایزه بزرگ ادبی تبریز، برگزاری جشن‌های ویژه دهه مبارک فجر و قیام 29 بهمن، تکثیر و انتشار CD سرودهای انقلابی در تیراژ وسیع، انتشار شماره دوم و سوم نشریه شهر من، انتشار ویژه‌نامه نوروزنامه، انتشار نرم‌افزار آموزشی شهر من در تیراژ وسیع، انتشار CD انیمیشن با موضوع شهر و شهروندی از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین ادامه داد: برگزاری جشنواره تخم مرغ‌های رنگی نوروزی در آستانه فرا رسیدن عید نوروز، برپایی هفته بازار هنری، برگزاری مسابقات کتابخوانی و تولید مستند چهره‌های ماندگار جزوی از برنامه‌های این سازمان در طول مدت دو ماه باقی مانده از سال است و به طور کلی تا پایان سال 89 بیش از 40 برنامه فرهنگی دیگر تقدیم شهروندان تبریزی خواهد شد.