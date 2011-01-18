مهلت ارسال آثار جشنواره وقف در گیلان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در پی درخواستهای متعدد اقشار مختلف از جمله دانشجویان، اساتید دانشگاه و فرهنگیان برای تمدید مهلت ارسال به جشنواره "وقف، چشمه همیشه جاری" این مهلت که پیش از این تا 30 دی ماه سال جاری بود، تا هفتم بهمن ماه تمدید شد.

این جشنواره در شش بخش هنرهای تجسمی شامل پوستر، کاریکاتور، نقاشی و تصویرسازی، فیلمنامه شامل فیلم کوتاه و فیلم مستند، بخش ادبی شامل داستان کوتاه، شعر، قطعه ادبی و خاطره، بخش کتاب شامل مقاله، پایان نامه، بخش خوشنویسی و بخش عکاسی برگزار می شود.

جشنواره وقف در دو مرحله استانی و مرحله کشوری برگزار می شود که داوری آثار در دو مرحله استانی و کشوری انجام خواهد شد که در مرحله اول به دبیرخانه مرکزی ارسال و همچنین در مرحله کشوری بعد از داوری برگزیدگان هر بخش علاوه بر جوایز استانی طبق جوایز اعلامی بخش کشوری مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.