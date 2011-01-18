نمایش فیلم کوتاه در سینما سپیده

هاشم میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل کوتاه سازان در مورد نمایش فیلم‌هایشان گفت: از هفته آینده روزهای شنبه یکی از سالن‌های سینما سپیده در چهار سانس میزبان فیلم‌های برتر کوتاه کشور و انجمن سینمای جوان است.

وی ادامه داد: برای شروع سراغ فیلم‌های منتخب جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه می‌رویم. البته در کنار آثار ایرانی برنامه نمایش فیلم‌های بین‌الملل را در حاشیه داریم. همچنین درطول این یک روز، یک سانس برای نمایش فیلم کوتاه شهرستان‌ها اختصاص دادیم. مثلا هر استان می‌تواند درخواست نمایش آثارش را داشته باشد و ما هم علاوه بر برنامه نمایش فیلم، جلسات نقد و بررسی را با حضور اساتید مجرب این حوزه برگزار می‌کنیم.

میرزاخانی در پایان افزود: با این کار همه دوستان شهرستانی و تهرانی که از کمبود سالن برای نمایش فیلم‌هایشان گله داشتند، تا اندازه زیادی راضی می‌شوند.

سینما سپیده با آغاز جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت، به نمایش فیلم‌های مستند اختصاص پیدا کرد و تا کنون بیش از 50 فیلم مستند در سالن‌های این سینما روی پرده رفته است.