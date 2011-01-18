توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی البرز در خصوص یک گزارش

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی البرز در واکنش به درج گزارشی در خبرگزاری در مهر در تاریخ 28 آذرماه با عنوان " دو برابر شدن جایگاههای سی ان جی در کرج کارساز نبود/ مردم همچنان در صف" توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی و رفع شبهات به اطلاع می رساند:

در توضیحات این شرکت آمده است:

1-تا قبل از واگذاری امور CNG به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعداد 11 باب جایگاه تک منظوره به عرضه گاز سی ان جی فعالیت داشته اند .

2- پس از واگذاری و طی مدت یکسال اخیر با اقدامات انجام شده ، همکاری و تعامل سایر ادارات ذیربط خوشبختانه تعداد 8 باب جایگاه تک و دو منظوره به بهره برداری رسیده و ظرفیت تعداد دو باب جایگاه موجود تک منظوره نیز با نصب دو کمپرسور جدید به میزان دو برابر افزایش یافت.

لذا با منظور نمودن پنج باب جایگاه دو منظوره که در سالهای86 و 87 توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی راه اندازی شده اند در حال حاضر و در مجموع تعداد 24 باب جایگاه سی ان جی در استان البرز فعال می باشند.

3- در حال حاضر تعداد 17 باب جایگاه در مرحله احداث است که با تداوم همکاری ادارات و سازمانهای مربوطه پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری و اوایل سال بعد، تعداد 9 باب از این جایگاهها به بهره برداری برسد.

همچنین توسعه چهار جایگاه فعال موجود (با نصب کمپرسور دوم) نیز در برنامه کاری قرار دارد که انشا الله در آینده ظرفیت عرضه گاز در این جایگاهها به دو برابر افزایش خواهد یافت.

در ضمن امید است با اختصاص زمین های بیشتر توسط شهرداران منطقه و استقبال بخش خصوصی و کوتاه تر شدن مسیر اخذ مجوزهای لازم از شهرداریها، شرکت گاز و اداره برق بتوان باتسریع در راه اندازی و بهره برداری از جایگاههای در حال احداث سی ان جی، مشکلات موجود را برطرف نمود.

در گزارش خبرگزاری مهر به بیان مشکلات خودروهای گاز سوز شهر و کمبود جایگاههای سی ان جی متناسب با جمعیت پرداخته شده بود که در زمان درج گزارش تعدادی از این جایگاهها نیز بنا به دلایلی تعطیل شده و این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده بود.