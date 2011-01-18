مشایی: همه علوم وامدار زبان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز از هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی صبح امروز سه شنبه 28 دیماه با حضور اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عباسعلی وفایی رئیس شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و ادیبان ایرانی و خارجی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد.

اسفندیار رحیم مشایی در این برنامه گفت: تبعیض در خلقیات انسانی و اخلاق بشری امری مذموم است و دلیل این امر این است که تبعیض بازگشت به جنبه‌های عدمی است و در تقابل با وجود است. تبعیض ضد هستی است. قرار گرفتن هرچیز به جای خود که تعریف عدالت است فرصت خلق است. عدالت در میان خلقیات انسانی و اخلاقیات بشری به این دلیل مورد احترام است که فرصت خلق است و فقط امری اعتباری به حساب نمی‌آید. هرچیزی که در جای خود نباشد یا مانع کل خلق است یا بخشی از فرصتهای خلق را از بین می‌برد. قرار نیست کسی از عدالت دفاع کند بلکه باید از موضع عدالت دفاع کرد وگرنه عدالت نیز امری عقلی و نظری است.

وی افزود:هر آنچه از جنس وجود است با عدالت معنا پیدا می‌کند. تبعیض منفور و مطرود است. در برابر تبعیض تفاوت وجود دارد. تفاوت از باب تفاعل است. اگرچه تمرکز بر فوت دارد اما زنگ بیدارباش تولد است. اگر وجود نباشد تفاوت معنا ندارد. تفاوت یک فوت متقابل است یعنی به آزادی داشته‌ها است که معنا به وجود می‌آید در غیر این صورت نداشته معنا ندارد. تفاوت برعکس تبعیض معنای وجود است و اثبات این معنی که اگر تفاوت نبود اساساً خلق معنی نداشت کار سختی نیست و نیاز به مطالعه فلسفه ندارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: تفاوت فرصت تکثر می‌دهد. تفاوت فرصت نمود جلوه‌های مختلف در حوزه‌های پراکنده می‌دهد. اساساً حیات تجلی وجود حق تعالی است. اختلاف ناظر بر امر وجودی است و تاکیدی بر بودن‌ها است. در آیات قرآن اختلاف مورد توجه قرار دارد و تاکید بر تنوع جلوه‌ها است. اختلاف السنة و الوان اختلاف صدا و سیما است. زبان مظهر دو امر مهم است یکی مظهر موسیقی، آهنگ و آوا و یکی مظهر پیام. زبان محتواست، زبان فکر است، زبان نگاه است، زبان اندیشه است.

زبان به تحقق زندگی انسانی فرصت می‌دهد

مشایی در ادامه عنوان کرد: زبان مظهر وجود است. بخش مهمی از جلوه حق تعالی است هم از باب صدا و آوا و هم از باب پیام و کلام. به واسطه زبان است که خداوند امکان تجلی بر انسانها پیدا می‌کند. زبان دریچه و پنجره است، زبان راه و مسیر است. اگر هم زبان را مقصد بپنداریم به جهت اهمیتی که دارد به بیراهه نرفته‌ایم. عالم نوری که مبنای معرفت اسلام یاست و ایرانیان پیش از اسلام با این نوع نگاه به دنیا آشنا بودند، در تحلیل جامعی که از جهان ارائه می‌دهند به ظرفیت‌های مختلف برای بروز جلوه‌های مختلف وجود لایزال الهی می‌پردازد که زبان یکی از آنهاست.

وی همچنین گفت:زبان یکی از ضروریات زندگی است. اگرچه حیوانات نیز زبان دارند اما زبان برای تعالی دادن سطح زندگی انسان بسیار اهمیت دارد. زندگی انسانی که قابل قیاس با زندگی غیرانسانی نیست مدیون زبان است. در واقع زبان به تحقق زندگی انسانی فرصت می‌دهد.

مشایی سپس عنوان کرد: باید توجه داشت که زبان فقط برای حل مسائل روزمره نیست. این نیاز اولیه‌ای است که زبان تامین می کند. کسانی که اهل پژوهش در زبان هستند نیک می‌دانند که همه علوم وامدار زبان هستند. همه دستاوردهای بشر وامدار و محتاج زبان است. هم برای بودن و هم برای بقا و دوام. زبان تعیین کننده سطح زندگی است و سطح و درجه زندگی بشر را تعیین می‌کند. اگر قرار است زندگی انسانی را بالاترین سطح زندگی بدانیم باید به نقش زبان اهمیت بدهیم. آغاز سطح زندگی انسانی جدا شدن از زندگی حیوانی است ولی انتها و پایانی برای زندگی انسانی متصور نیست.

زبان گام‌های انسان را استوار می‌کند

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه "زندگی انسانی هیچوقت در یک سطح نیست و همیشه در حال تغییر و تحول است"، افزود: زبان در ارتقاء سطح زندگی انسانی موثر است. به زندگی انسانی غنا می‌دهد و گامهای انسان را استوار می‌کند. به او انگیزه می دهد و فرصت دستیابی به دستاوردهای بزرگتر را فراهم می کند. زبان در کشاکش نبرد فکری و دعوای بین حق و باطل او را لطیف می کند و به او امنیت و آرامش می‌بخشد.

مشایی گفت: عاشقی و محبت در کنار عاقلی و معرفت وامدار زبان است. کدام میراث است که بدون زبان محقق شود. زبان میراث داشته‌های منتقل شده نسلهاست که براساس ارزش‌گذاری نسل‌ها انتقال می‌یابد. همچنان که زبان به زندگی غنا می‌بخشد زندگی هم به زبان غنا می‌بخشد و این دو در دوری زیبا بالا می‌روند.