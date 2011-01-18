نبودن مهارت کافی در افراد از عوامل ایجاد مشکل بیکاری است

حسین خنیفر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مشکل کافی نبودن مهارت در افراد جویای کار هنوز حل نشده و بسیاری از افراد متقاضی داشتن شغل از مهارت کافی برای بر عهده گرفتن شغل مورد نظر بی بهره هستند.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، افراد حتی در صورت پیدا کردن شغل مورد نظر خود نمی توانند کیفیت کاری بالایی برای انجام آن شغل داشته باشند زیرا مهارت کافی و مناسب را به شکل کامل کسب نکرده اند.

این مسئول عنوان کرد: باید به یاد داشته باشیم که صرف ایجاد شغل برای افراد جویای کار کافی نیست و باید پیش از آن تمهیدات لازم برای افزایش مهارت در افراد اندیشیده شود و پیش بینی های لازم صورت گیرد.

ضرورت وجود مهارت به بهترین نحو تبیین شود

وی خاطرنشان کرد: برخی از افراد از اهمیت و ضرورت وجود مهارت کافی و مناسب غافل هستند و تنها به پیدا کردن شغل موردنظر خود می اندیشند درحالیکه لازم است ضرورت وجود مهارت به بهترین نحو برای آنها تبیین و درونی شود.

خنیفر گفت: اگر می خواهیم از مشکلات اشتغال و میزان بیکاری بکاهیم، باید لازمه ها و زمینه های این امر را فراهم کنیم ضمن اینکه ایجاد مهارت کافی در افراد از لازمه های مهم این امر است.

وی اضافه کرد: اگر افراد از مهارت کافی برای بر عهده گرفتن شغل مورد نظر خود برخوردار باشند، زودتر می توانند شغل موردنظر را پیدا کنند ضمن اینکه لازم است دستگاه های ذیربط در جهت ارتقای مهارت در افراد جویای کار به کمک فنی و حرفه ای بیایند.