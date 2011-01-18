تجزیه کشورهای مسلمان خواست آمریکا و صهیونیست هاست

علاء‎الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز سه شنبه در حاشیه جلسه علنی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره سفر لاریجانی به امارات گفت: به دلیل مواضع قاطعی که جمهوری اسلامی در قبال موضوعات بحث برانگیز که قرار بود در نشست بین المجالس مطرح شود گرفت، رئیس این نشست تصمیم گرفت این دستور غیر حقوقی و غیر قابل قبول را از نشست بین المجالس حذف کنند.

وی افزود: رئیس مجلس امارات در تماس تلفنی با لاریجانی درخواست کرد که ایشان به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی حتما در این نشست حضور پیدا کنند چرا که ایران کشوری است که این نشست را ترتیب داده است.

بروجردی گفت: رئیس مجلس امارات بر این موضوع تاکید کرده است که موضوع بحث برانگیزی که ایران با آن مشکل داشت از دستور این نشست حذف شده است.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته رئیس مجلس کویت نیز در گفتگو با لاریجانی اعلام آمادگی کرده است که با حذف موارد بحث برانگیز از دستور کار بین المجالس موافق است، افزود: کویت نیز درخواست حذف این دستور را از نشست بین المجالس داده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: رئیس مجلس کویت معتقد بوده است که عدم حضور ایران موجب تضعیف نشست بین المجالس خواهد شد.

وی با اشاره به دیدار خود با سفیر کویت افزود: در این دیدار نیز بر این مواضع تاکید شده است و وزارت امور خارجه نیز مسائل مربوط به این نشست را پیگیری کرده است.

وی با اشاره به تحقق یافتن شرط ایران مبنی بر حذف مباحث بحث برانگیز از نشست بین المجالس گفت: بر این اساس دیگر مشکلی وجود نداشت و لاریجانی عصر امروز تهران را به مقصد امارات برای شرکت در نشست بین المجالس ترک خواهد کرد.

بروجردی اضافه کرد: در این سفر جلالی، آوایی، بنده و سودانی به همراه مدیر کل بین الملل مجلس در این سفر یک روزه رئیس مجلس شورای اسلامی را همراهی خواهیم کرد.

بروجردی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وضعیت عسگری چگونه است و آیا خبر جدیدی از این موضوع دارید گفت: ما از تمامی ظرفیت های خود برای روشن شدن سرنوشت عسگری به کار می گیریم و اقدامات سیاسی و بین المللی نیز برای تعیین سرنوشت وی در جریان است.

بروجردی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه موضع جمهوری اسلامی در قبال وقایع سودان چگونه خواهد بود گفت: جمهوری اسلامی با هر گونه تجزیه کشورهای اسلامی مخالف است چرا که معتقدیم وحدت و یکپارچگی بسیار حائز اهمیت است و سودان به عنوان یکی از کشورهای اسلامی است که که وحدت آن باید مورد توجه قرار گیرد.

بروجردی با اشاره به اینکه در صورت تجزیه این تصمیم مردم سودان خواهد بود افزود: اما باید توجه داشته باشیم که طرح تجزیه کشورهای اسلامی طرح آمریکایی و صهیونیستی است که برای برخی کشورهای دیگر نیز طراحی شده است. اما باید از تمامی ظرفیت های جهان اسلام به ویژه کنفرانس اسلامی استفاده کنیم تا از این روند تحمیلی به کشورهای مسلمان جلوگیری شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه ایا پارلمان ایران با پارلمان لبنان در زمینه بحران های اخیر در لبنان مذاکراتی داشته است گفت: هنوز با پارلمان لبنان رایزنی انجام نشده اما لاریجانی با رئیس پارلمان لبنان به صورت تلفنی صحبت کرده است و در نشست بین المجالس در ابوظبی اگر لبنان حضور داشته باشد فرصت مناسبی برای این بحث ها خواهد بود.