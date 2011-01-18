تمرین ارکستر سمفونیک تهران از سرگرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر،تمرینات ارکسترسمفونیک تهران که از تاریخ 16 دی ماه آغاز شده است امروز به دلیل نقص فنی در سالن رودکی از نیمه رها شد و قرار است پس از برطرف شدن مشکلات، تمرین ارکسترسمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی پور برای اجرای قطعه "شهادت نامه عشاق"به مناسبت اربعین حسینی از سر گرفته شود.

براساس این گزارش صبح امروز علی معلم دامغانی برای دکلمه اشعار "شهادت نامه عشاق" و همراهی و هماهنگی خود با ارکستر سمفونیک تهران سر تمرینات حاضر شد اما به دلیل نقص فنی ومشکلاتی چون سرمای سالن و... تمرینات ارکستر متوقف شد.

در حالی که ارکستر سمفونیک تهران و گروه کر برای برگزاری سمفونی "شهادت نامه عشاق" آمادگی لازم را دارند اما با توجه به شرایط موجود و نقش علی معلم که حضور ایشان به عنوان راوی واقعه کربلا در کل اجرا بسیار مهم و حساس دارد باید منتظر ماند و دید که آیا آقای معلم می تواند در سه جلسه تمرین خود را به ارکستر برساند یا نه.

محمد صفی مدیر ارکستر سمفونیک تهران در توضیح مشکلات پیش آمده گفت : بروز برخی مشکلات فنی باعث شد تا صبح امروز ارکستر سمفونیک تهران تمرین خود را متوقف کند اما مشکلات درحال بررسی است و به زودی برطرف می شود و تمرینات صبح فردا از سر گرفته می شود.

غلامرضا حقیقی فرد(آهنگساز برنامه) هم معتقد است اینها مسائل فنی بوده و در حال برطرف شدن است و هیچ مشکلی نیست و قرار است طبق قرار قبلی این کنسرت در تاریخ 2 و 3 بهمن ماه در تالار وحدت به روی صحنه برود .

لازم به ذکر است خبرنگار مهر با مسئول دفتر علی معلم رییس فرهنگستان تماس گرفت تا از کم و کیف نحوه حضور ایشان در تمرینات اطلاع یابد اما ایشان به دلیل حضور در یک جلسه اداری نتوانست پاسخگوی سئوالات ما باشد.