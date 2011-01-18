قرار گرفتن تهران در جمع شهرهای برتر افتخار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین نژاد با بیان این مطلب گفت: در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا به لحاظ بالابردن هزینه های شهر نشینی مردم در روستاهای اطراف شهر زندگی می کنند. زیرا قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: جمعیت شهر بین المللی ژنو 400 هزار نفر است و اغلب مردم در اطراف شهرزندگی می کنند. حال اینکه اگر در این شهرها هم قرار بود 12 میلیون نفر زندگی کنند قطعا مشکل ترافیک و خدمات شهری زیادی ایجاد می شد.

وی با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری تهران اذعان داشت: خوشبختانه مدیریت شهری تهران در همه ابعاد موفق بوده و در حوزه حمل و نقل نیز علیرغم تمام مشکلات پیش رو موفق به قرار گرفتن در این این ردیف شده است و این برای ما یک افتخار ملی و سیاسی محسوب می شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به عدم پرداخت تعهدات دولتی به شرکت مترو اذعان داشت: موضوع کمک به توسعه حمل و نقل عمومی به خصوص مترو مورد توجه همه است و امیدواریم کم و کاستی های کنونی در بودجه سال آینده جبران شود. گرچه در حال حاضر به دلیل بررسی موضوع سقوط هواپیما جلسه بررسی بودجه مصوبات برنامه پنجم به تعویق افتاده است.