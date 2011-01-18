به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، سرکو کاتانچ در نشست خبری ظهر امروزش پیش از دیدار با ایران ضمن بیان این مطلب افزود: ما در مقابل عراق در دقیقه 4+90 گل خوردیم و همین یک اشتباه باعث شد در خطر حذف قرار بگیریم و فرصت بزرگی را برای صعود از دست دادیم.

وی ادامه داد: تیم ایران تیمی بزرگ است که بارها در بازی‌های دوستانه و رسمی مقابل آنها به میدان رفته‌ایم. ایرانی‌ها هر بار در این جام با ترکیب‌های مختلف به میدان آمدند و 20 بازیکن آماده دارند.

سرمربی تیم ملی امارات خاطر نشان کرد: ایران قوی‌ترین تیم گروه ماست و بازیکنان این تیم توانایی‌های بالایی در نقاط مختلف زمین دارند. بازیکنان تیم ایران با توجه به قدرت بالای بدنی و توانایی‌های تاکتیکی و تکنیکی حریف سختی برای ما هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال امارات اضافه کرد: گرچه ایران تیمی قدرتمند است اما ما چاره‌ای نداریم و باید مقابل این تیم به پیروزی دست یافته و با کسب سه امتیاز این مسابقه شانس‌مان را برای صعود افزایش دهیم.

کاتانچ همچنین تاکید کرد: تیم ما توانایی‌های بالایی دارد و می تواند با موفقیت برابر ایران به مرحله بعد صعود کند. ما همه تلاش‌مان را می کنیم و دوست نداریم خیلی زود به خانه برگردیم.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در یکی از دیدارهای پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 روز چهارشنبه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف هم می روند.