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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

کاتانج: چاره‌ای جز شکست ایران نداریم/ نمی‌خواهیم زود به خانه برگردیم

کاتانج: چاره‌ای جز شکست ایران نداریم/ نمی‌خواهیم زود به خانه برگردیم

سرمربی تیم ملی فوتبال امارات با اشاره به اینکه یک اشتباه کوچک این تیم را در خطر حذف قرار داده است، گفت: برای راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا باید ایران را شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، سرکو کاتانچ در نشست خبری ظهر امروزش پیش از دیدار با ایران ضمن بیان این مطلب افزود: ما در مقابل عراق در دقیقه 4+90 گل خوردیم و همین یک اشتباه باعث شد در خطر حذف قرار بگیریم و فرصت بزرگی را برای صعود از دست دادیم.

وی ادامه داد: تیم ایران تیمی بزرگ است که بارها در بازی‌های دوستانه و رسمی مقابل آنها به میدان رفته‌ایم. ایرانی‌ها هر بار در این جام با ترکیب‌های مختلف به میدان آمدند و 20 بازیکن آماده دارند.

سرمربی تیم ملی امارات خاطر نشان کرد: ایران قوی‌ترین تیم گروه ماست و بازیکنان این تیم توانایی‌های بالایی در نقاط مختلف زمین دارند. بازیکنان تیم ایران با توجه به قدرت بالای بدنی و توانایی‌های تاکتیکی و تکنیکی حریف سختی برای ما هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال امارات اضافه کرد: گرچه ایران تیمی قدرتمند است اما ما چاره‌ای نداریم و باید مقابل این تیم به پیروزی دست یافته و با کسب سه امتیاز این مسابقه شانس‌مان را برای صعود افزایش دهیم.

کاتانچ همچنین تاکید کرد: تیم ما توانایی‌های بالایی دارد و می تواند با موفقیت برابر ایران به مرحله بعد صعود کند. ما همه تلاش‌مان را می کنیم و دوست نداریم خیلی زود به خانه برگردیم.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در یکی از دیدارهای پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 روز چهارشنبه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف هم می روند.

کد مطلب 1234924

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