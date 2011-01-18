منشور اصولگرایی واگرایی اصولگرایان را به همگرایی بدل می کند

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ارزیابی خود از انتشار منشور اصولگرایی از سوی جامعتین گفت: این منشور فارغ از بحث های انتخاباتی انتشار پیدا کرد و تنها برای همگرایی بیشتر میان اصولگرایان طراحی شده است.

وی با بیان اینکه منشور اصولگرایی به گونه ای تدوین شده است که مجموعه اصولگرایان را گرد هم جمع کند افزود: این منشور همان چتری است که اصولگرایان را می توان زیر آن جمع کرد و چتری برای مبانی و تعاریف اصولگرایی است.

مصباحی مقدم گفت: منشور اصولگرایی مشخص می کند که اصولگرایی در چه چارچوب هایی تعریف می شود و به گونه ای بازتعریف اصولگرایی اتفاق افتاده است.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 گفت: انتشار منشور اصولگرایی به این معناست که اگر رفتاری با این شاخص های منتشر شده سازگاری ندارد باید تغییر پیدا کند و افراد مختارند که این شاخص ها را بپذیرند یا خیر. اما اگر کسانی این شاخص ها را نپذیرند به این معناست که با این منشور همراهی ندارند و می خواهند روحانیت را از مجموعه فکری معنوی و سیاسی کنار بزنند و این افراد از دایره تعاریف اصولگرایی خارج اند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: قرائن نشان می دهد که منشور اصولگرایی مورد استقبال نیروهای اصولگرا قرار گرفته است و آن مقدار واگرایی که در میان اصولگرایان اتفاق افتاده بود را به همگرایی تبدیل کرده است.

وی افزود: جلسات جامعتین در زمینه وحدت میان اصولگرایان در آینده نیز ادامه خواهد داشت.