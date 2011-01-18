نمایندگان مجلس از برخورد قوه قضائیه با اراذل و اوباش تقدیر کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی‌ نیا در پایان جلسه علنی روز سه شنبه نامه 146 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرا شدن ماده 183 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 آن در خصوص برخورد با اراذل و اوباش که باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی می‌شوند تقدیر و تشکر کرده و حمایت خود را اعلام می ‌کنیم.



انتظار است با تدابیر جنابعالی قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با موارد مخل امنیت و ایجاد رعب و تهدید روشن شود و اقداماتی از این دست که امنیت روانی جامعه را دچار تزلزل می ‌کند به حداقل مقدار ممکن تغییر یابد.