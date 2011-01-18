تیم ملی مقابل بلژیک قدرت خود را به رخ کشید

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، قدرت بهادری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برابر بلژیک بازی بسیار خوبی انجام دادیم که نشان دهنده پیشرفت فوتسال ایران نسبت به فوتسال اروپا است.

وی با اشاره به لزوم افزایش تلاش بازیکنان تیم ملی ادامه داد: در نظر دارم با تلاش سرسختانه خود جایگاهم را در تیم ملی فوتسال ایران تثبیت کنم و برای مردم کشور افتخارآفرینی کنم.

بازیکن ملی‌پوش تیم فیروزصفه در خصوص بازی این هفته تیمش برابر گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد : به نظر من بازیکنان دو تیم منصوری و گیتی‌پسند روی تیم ما حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و این کار ما را سخت می‌کند اما امیدوارم بازیکنانمان با تلاش خود اجازه خودنمایی به گیتی‌پسند ندهند.

وی اضافه کرد: تیم ما اگرچه برای قهرمانی بسته نشده اما در حال حاضر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است و برای رسیدن به قهرمانی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.