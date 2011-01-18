فرهنگ تقریب را بین علما و توده مسلمان اشاعه می دهیم

آیت الله محمدعلی تسخیری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درباره فعالیت کمیته تقریب مذاهب ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که حوزه فعالیت مجمع تقریب مذاهب اسلامی معطوف به علمای اسلامی است یا توده های مردم، گفت: از آنجایی که حرف علما بیشتر در مردم تاثیر داشته و در واقع رهبری جامعه را علما برعهده دارند تقریب مذاهب فعالیت های خود را بیشتر معطوف به علما می کند ولیکن اشاعه فرهنگ تقریب در بین اقشار مختلف جامعه نیز دور از نظر نیست.

وی با اشاره به فعالیت های گسترده مجمع تقریب مذاهب اسلامی در میان دانشگاهیان و موسسات پژوهشی گفت: موسسه ایسسکو که متشکل از مذاهب مختلف اسلامی است بنا بر استراتژی تقریب مذاهب به پیشنهاد ایران در کنفرانس سران کشورهای اسلامی پیشنهادی را جهت در دستور کار بودن تقریب مذاهب اسلامی ارائه کرد که در آن کنفرانس به تصویب رسید.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد:ما علاوه بر علما قطعا فرهنگ تقریب را بین توده های مسلمان نیز اشاعه می دهیم ولی بیشتر در صدد ترویج روحیه تسامح و عقلانیت برای نزدیکی ادیان اسلامی هستیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره دامن زدن به برخی اختلافات میان ادیان اسلامی گفت: اگر ما واقعا دقت کنیم اختلاف میان ادیان اسلامی بیشتر از 10 درصد نبوده و حدود 90 درصد در نظام های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شاهد اشتراکات گسترده ای هستیم.

تسخیری افزود: دشمن امروز از فاصله های 5 ،6 درصدی تفاوت مذاهب اسلامی بهره برداری کرده و در صدد ایجاد اختلافات عظیمی میان آنها است حال در این شرایط ما می خواهیم با توجه به اصالت عقلانیت و گفتگو در دین اسلام این فاصله ها را کم کنیم.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: ما نمی گوییم کسی کوچکترین قدمی از تعالیم خود عقب بنشیند بلکه در پی آن هستیم که مذاهب مختلف اسلامی تکیه گاه خود را بیشتر بر اشتراکات بگذارند لذا سعی ما در این مقوله رفع شبهات و تقریب دلهای مسلمانان به هم است.