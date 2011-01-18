انتقال ایدز از طریق داروهای انرژی زا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی گویا روز سه شنبه در کنفرانس جامعه ایمن و آمادگی جسمانی در پیشگیری از اعتیاد و ایدز تصریح کرد: شاید در بحث جامعه ایمن به موضوعی که کمتر پرداخته می‌شود رفتارهای پرخطر است که فرد را در معرض ابتلا به بیماریهای مختلف قرار می‌دهد.

وی با عنوان این مطلب که ایدز یکی از بیماریهای ناشی از رفتارهای پرخطر است، افزود: اعتیاد تزریقی و روابط جنسی ناسالم از جمله مخاطرات ابتلا به این بیماری هستند اما واقعیت این است که انتقال ایدز تنها به این دو موضوع ختم نمی‌شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ابتلا به عفونت HIV حتی می‌تواند ناشی از رفتارهایی باشد که نمی‌توان آنها را رفتار پرخطر تلقی کرد، ادامه داد: در این زمینه می‌توان به مصرف داروهای انرژی زا که بدون اطلاع برای آماده ساختن بدن در هنگام ورزش استفاده می‌شود اشاره کرد.

گویا با توصیه به ورزشکاران مبنی بر اینکه در مصرف داروهای انرژی زا دقت لازم را داشته باشند، افزود: برخی از این داروها می‌تواند فرد را در معرض ابتلا به عفونتها قرار دهد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به تغییر راههای انتقال ایدز از طریق رفتارهای پرخطر، گفت: ایدز یک بیماری پیچیده و گسترده ای شده که راههای ابتلا به آن در طول زمان در حال تغییر شکل است.

وی با اعلام اینکه هنوز درمان قطعی برای مبتلایان به عفونت ایدز وجود ندارد، اظهارداشت: متاسفانه هنوز برخی علت ابتلا به این بیماری را یک رفتار ضد اجتماعی و ضد فرهنگی می‌دانند در صورتی که بسیاری از این بیماران هیچیک از رفتارهای پرخطر را نداشته‌اند و به صورتی ناآگاهانه به این بیماری مبتلا شده‌اند.

گویا با اشاره به درمانهای موجود برای افزایش طول عمر بیماران مبتلا به ایدز گفت: با درمانهای موجود می‌توان طول عمر این بیماران را افزایش داد تا این بیماران مانند دیگر مردم زندگی عادی داشته باشند.