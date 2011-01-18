به گزارش خبرگزاری مهر، زنده‌یاد منوچهر حقانی‌پرست و زنده‌یاد محمدرضا اعلامی دو فیلمساز فقید سینمای کشور در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در مراسم افتتاحیه تجلیل می‌شوند. منوچهر حقانی‌پرست از نخستین کارگردانان سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و همسر راضیه تجار نویسنده معاصر، سال 1330 در تهران چشم به جهان گشود.



وی سه‌شنبه 13 مهرماه امسال در محل کارش در آموزشگاه سینمایی نوآور در سن 59 سالگی دار فانی را وداع گفت. محمدرضا اعلامی متولد 1335 تهران، فعالیت خود را از سال 1354 با ساختن فیلم‌های کوتاه برای کودکان و نویسندگی و تهیه‌کنندگی برنامه‌های کودک در تلویزیون آغاز کرد و با دستیاری کارگردان در "خط قرمز" به کارگردانی مسعود کیمیایی پا به عرصه سینما گذاشت. وی ششم خردادماه سال 89 دارفانی را وداع گفت.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.