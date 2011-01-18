کاهش 6 میلیون هکتاری مساحت جنگلهای کشور طی 40 سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در همایش "توسعه فضای سبز" در هفته هوای پاک با اشاره به مدیریت صحیح گونه‌های گیاهی و جنگلی گفت: سدسازی به شیوه سنتی امروز کنار رفته و با کاشت گونه‌های گیاهی و درختی در مسیر عملیات آبخیزداری جلوی نفوذ آب را می‌گیرند و کنترل منابع آبی به وسیله درختان انجام می‌شود.

وی با اشاره به میزان جنگلهای کشور در 40 سال قبل افزود: 40 سال پیش 18 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشت که به علت استفاده ناصحیح به جای افزایش به 12 میلیون هکتار کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به سرانه جنگل ترکیه در 40 سال قبل اظهار داشت: ترکها 40 سال پیش 18 میلیون هکتار جنگل داشتند که امروزه به 23 میلیون هکتار رسیده در حالی که ما جنگل‌های خود را از دست داده‌ایم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش دستگاهها و صنایع آلاینده گفت: وزارتخانه‌هایی مثل نفت، صنایع، نیرو و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور باید خود را موظف به توسعه فضای سبز کشور بکنند و با مداخله مستقیم در توسعه منابع گیاهی به کاهش آلاینده‌ها و افزایش هوای پاک کمک کنند.

همچنین در این همایش رئیس سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور گفت: توسعه فضای سبز و منابع طبیعی اولویت اساسی کشور است. آنچه که بر جهان می‌گذرد نشان می دهد که ما باید منابع حیاتی خود را حفظ کنیم.

علی سلاجقه افزود:‌ در 41 سال گذشته 27 سال خشکسالی در کشور داشته‌ایم که دوره خشکسالی‌ها هفته ساله بوده اما در سالهای اخیر این دوره خشکسالی به بیش از 10 سال افزایش پیدا کرده است و ما مکلف هستیم طی 10 سال ضریب فضای سبز کشور را افزایش دهیم.

وی همچنین با اشاره به نیاز سالانه 300 هزار هکتاری کشور در توسعه جنگل گفت: سال گذشته در هفته هوای پاک رئیس جمهور دستور کاشت 500 میلیون اصله نهال را صادر کرد که امسال با برنامه ریزی و ایجاد منابع آبی و مشارکت مردم طی هفته‌های آینده اجرایی می‌شود.

همچنین رسول علی اشرفی پور رئیس اداره محیط زیست استان تهران در این همایش با اشاره به شعار هفته هوای پاک به نام "هدفمندی یارانه‌ها، بهینه سازی مصرف سوخت و هوای پاک" تاکید کرد: در چند هفته گذشته هوای تهران وضعیت بهتری را پیدا کرده که نقطه عطفی در مدیریت آلودگی هوای تهران است و این بهبود کیفیت هوا علاوه بر وضعیت جوی مربوط به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است.

وی همچنین تاکید کرد: بازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران تا اواخر شهریور در دستور کار محیط زیست استان و سازمان محیط زیست است و پیش نویس این طرح آماده شده و به زودی اجرایی خواهد شد.