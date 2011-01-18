به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی امروز در حاشیه همایش بازار سرمایه در افق 1404 در جمع خبرنگاران در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در ارتباط با ترکیب مجمع بانک مرکزی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان را با کمک مقام معظم رهبری حل کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار شد که موضوع ترکیب مجمع بانک مرکزی به عنوان یک بحث کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی بماند و بقیه موارد اختلاف در خصوص برنامه پنجم توسعه بین مجلس و شورای نگهبان ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی، فاینانس، شورای هماهنگی نظارت در کشور که مورد اختلاف بین ملس و شورای نگهبان بود، حل شد و در برنامه پنجم توسعه خواهد آمد و امروز این مصوبات از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ابلاغ خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه موضوع نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص باقی خواهد ماند تا بحثهای کارشناسی بیشتری انجام شود و به صورت مجزا از برنامه پنجم توسعه به مجلس ابلاغ شود، افزود: در حال حاضر بررسی ها در این مورد آغاز شده است و کمتر از یکماه آینده این موضوع در مجمع تشخیص به نتیجه خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در سیاست گذاری، مقررات و نظارت باید کاملا جدی گرفته شود، افزود: اما در بحث نصب و عزل اداره کنندگان بانک مرکزی دولت باید نقش داشته باشد و در تمام دنیا نیز به این صورت است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه مشترک نقطه نظرات در مورد استقلال بانک مرکزی را استقلال در عملکرد و فعالیت عنوان و بیان کرد: در حال حاضر شورای پول و اعتبار ناظر بر فعالیتهای بانک مرکزی است، قبلا این شورا منحل شده بود اما در حال حاضر فعالیت خود را مجددا آغاز کرده است.

رضایی بر قوی تر شدن شورای پول و اعتبار و مقررات لازم در این زمینه تاکید و تصریح کرد: اگر این شورا بتواند فعالیتهای خود را قوی تر کند، منظور مجلس محقق خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر شورای پول و اعتبار ترکیبی مناسبی دارد، به همین دلیل در مجمع تشخیص مسلحت نظام نیازی به تغییر ترکیب آن ندیدیم و ضوابط نظارتی بای در بانک مرکزی تقویت شود.