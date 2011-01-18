انرژی تیم را برای دیدارهای سخت صرفه جویی کنیم/ امارات حریف تمرینی

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دیدار با امارات یک بازی تمرینی است که اگر به شخصیت و موقعیت تیم لطمه نخورد با توجه به قطعی شدن صعود تیم ملی می تواند فرصتی برای بازیکنانی باشد که در دیدارهای گذشته به میدان نرفته‌اند.

جلالی اضافه کرد: به کارگیری بازیکنان نیمکت نشین در این مسابقه از دو نظر می تواند برای تیم ملی اتفاق مثبتی باشد؛ اول اینکه همه ملی پوشان را در موفقیت‌های تیم ملی سهیم کند و این احساس در بین تمام بازیکنان شکل بگیرد که در پیروزی‌های تیم سهیم هستند و این احساس باعث تقویت اتحاد تیمی می‌شود.

جلالی ادامه داد: از سوی دیگر استفاده از بازیکنان ذخیره باعث می شود در انرژی تیم صرفه جویی شود و بازیکنان اصلی تیم ملی را برای بازی سنگین و حساس مرحله یک چهارم نهایی با آمادگی بیشتری در اختیار داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا بهتر نیست در دیدار تشریفاتی برابر امارات کادرفنی ترکیب اصلی دیدار مرحله یک چهارم را آزمایش کند تا بازیکنان به هماهنگی و شکل تیمی بهتری مهیای دیدارهای سخت آینده شود؟"، اظهار داشت: این تصمیم به نظر کادر فنی بستگی دارد که در کنار تیم زندگی می کنند و با وضعیت روحی و روانی تیم آشنا هستند.

کارشناس فوتبال کشور در عین حال تصریح کرد: با هر استراتژی مقابل امارات به میدان برویم نمی توانیم در این مسابقه دیدارهای حساس مرحله یک چهارم را نادیده و نیم نگاهی به حریفانی نظیر کره جنوبی و استرالیا نداشته باشیم.

جلالی در خصوص اینکه رویارویی با کدام حریف برای تیم ملی شرایط مساعدتری خواهد داشت گفت: هر یک از تیم‌های کره جنوبی و استرالیا ویژگی‌های فوتبالی خاص خودشان را دارند که شرایط را برای ما سخت می کند ولی عبور از سد این دو تیم غیر ممکن نیست و با اتخاذ یک استراتژی سنجیده و اجرای مناسب آن در زمین می توانیم مقابل هریک از این دو تیم هم برنده باشیم.

وی در مورد مسائل و مشکلات فنی تیم ملی در دو دیدار گذشته مقابل عراق و کره شمالی اظهار داشت: بهرحال هیچ تیمی در دنیا وجود ندارد که مشکل فنی نداشته باشد و تیم ملی هم از این قاعده مستنثی نیست ولی اعتقاد دارم کادر فنی تاکنون به خوبی از داشته‌هایش برای نتیجه گیری استفاده کرده و امیدوارم این درایت و هوشمندی در دیدارهای آینده نیز کارساز باشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:45 چهارشنبه در آخرین دیدار از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف تیم ملی امارات می رود.