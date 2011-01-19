عمل به شاخص های منشور اصولگرایی آرامش را به کشور باز می گرداند

سید رضا اکرمی عضو جامعه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار اصولگرایی از سوی جامعتین گفت: جامعتین شاخص های اصولگرایی را اعلام کردند و اگر افراد در جامعه به این شاخص ها عمل کنند کشور به آرامش باز می گردد و در غیر این صورت وضع فعلی حاکم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه روحانیت وظیفه اعلامی و ابلاغی و هشداری دارد افزود: مردم هم شعور پذیرش این شاخص های اصولگرایی را دارند و بنابراین به نظر می رسد که این شاخص ها از سوی اکثریت پذیرفته شود.

وی ادامه داد: منشور اصولگرایی بنا بر فرمایشات رهبری تدوین شده است و در آن به گونه ای عمل شده است که جذب حداکثری اتفاق افتد.

اکرمی با اشاره به اینکه جلسات جامعتین همواره استمرار خواهد داشت گفت: این جلسات تنها برای هشدار و اعلام است.